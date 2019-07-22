Крымчане, которые взяли паспорт РФ после аннексии, в ЕС не въедут 12 22.07.2019, 20:39

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Об этом заявил глава диппредставительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после аннексии, не будут принимать при обращении за шенгенской визой. Об этом в интервью ТАСС сказал глава диппредставительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Всем известно, что ЕС не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал он.

Эдерер назвал два способа легального получения шенгенской визы для жителей Крыма: по документам, выданным Россией до аннексии украинского полуострова, и по паспорту Украины.

И в первом, и во втором случаях жители Крыма должны обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России.

Если у жителя Крыма есть биометрический украинский паспорт, то он может совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства.