Жители Светлогорска рассказали, что на самом деле происходит в городе из-за китайского завода 3 23.07.2019, 12:31

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Фото: «Радыё Свабода»

Блогер опубликовал видео.

Светлогорск считается одним из наиболее неблагоприятных в Республике Беларусь по состоянию экологии. Здесь расположены несколько вредных предприятий - «Химволоконо», целлюлозно-картонный комбинат. Этого местным властям показалось мало, и они дали добро на открытие китайского завода беленой целлюлозы, который ежедневно травит местных жителей. Горожане жалуются на химические ожоги, отравления и другие болезни пишет телеграм-канал «Баста».

«Люди умирают от этого завода, посмотрите, какая смертность», - говорит жительница города.

Не лучше ситуация и со здравоохранением. Пожилых людей просто отказываются лечить.

Видеоблогер Серый кот поговорил с жителями Светлогорска. Подробности — в видео: