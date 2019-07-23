Ученые раскрыли тайну происхождения скифов 4 23.07.2019, 13:41

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Опубликованы результаты исследования ДНК кочевников.

Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.

В их геномах нашли более высокий процент алтайского генетического «наследства», чем у их предшественников и у сменивших их племен. По мнению авторов работы, распространение скифской культуры было связано не только с распространением технологий, но и с миграцией народов.

Евразийская степь была ареной перемещений многочисленных племен и народностей. После миграции в Понтийско-Каспийскую степь представителей ямной культуры в эпоху ранней бронзы (4,3-6 тысяч лет назад), в раннем железном веке (2,2-2,8 тысяч лет назад) здесь формируется скифская культура. Скифские племена жили на огромной территории от Центральной Азии до Центральной Европы. Во II веке нашей эры их сменили представители черняховской культуры.

Происхождение скифов до сих пор изучено недостаточно. Непонятно, насколько распространение скифской культуры было обязано миграции народов, или оно происходило только за счет заимствования технологий и идей. Недавние исследования показали (1, 2), что скифы представляли собой конгломерат генетически непохожих друг на друга племен. При этом масштабных миграций с востока на запад ученые не выявили. Ранее исследователи предполагали, что предками скифов могли быть представители срубной общности, жившие между Днепром и Уралом 3,2-3,8 тысяч лет назад, однако недавняя работа опровергла эту гипотезу.

Коллектив ученых из России, Украины и Эстонии под руководством Ричарда Виллемса (Richard Villems) из Тартуского университета попытался прояснить вопрос о происхождении скифов. Исследователи секвенировали геномы 31 жителя Евразийской степи, скифов и родственных им сарматов, а также живших до их появления и после их исчезновения народов. Для сравнения они использовали геномы как современных евразийцев, так и представителей ямной культуры, срубной общности, киммерийцев, саков.

Авторы обнаружили пять групп, отличавшихся друг от друга как генетически, так и по времени проживания в степи, и таким образом подтвердили результаты предыдущих исследований (1, 2). Ученые выделили людей, живших на территории современной Украины в бронзовом веке, живших позднее там же скифов, и представителей черняховской культуры; скифов и сарматов, живших на Южном Урале, и восточных скифов с территории современного Казахстана.

В геномах всех пяти групп исследователи обнаружили три основных генетических компонента, распределенных в разных пропорциях: европейских охотников-собирателей, натуфийцев (натуфийская культура существовала на территории Леванта 11,5-13,5 или 9,5-14 тысяч лет назад) и древних жителей Алтая.

При этом с одной стороны, чем западнее жили древние кочевники, тем меньше у них было алтайского генетического «наследства». С другой стороны, у скифов и сарматов эта географическо-генетическая корреляция не работала. Процент алтайского «наследства» у них был выше, чем у их предшественников, живших в бронзовом веке, и у сменивших их представителей черняховской культуры. Единственным исключением были западные скифы, жившие на территории современной Венгрии; у них алтайского генетического компонента практически не было.

Пропорции генетических компонентов в геномах скифов и сарматов, их предшественников и народов, пришедших им на смену. Голубым цветом отмечен генетическое «наследство» европейских охотников-собирателей, розовым — натуфийцев, зеленым — жителей Алтая.

По мнению авторов исследования, полученные ими результаты свидетельствуют о том, что скифская культура распространялась не только, как заимствование технологий и идей. Миграция восточных народов на запад тоже имела место.

Скифы были кочевниками, поэтому неудивительно, что они, как выяснилось, были хорошими коннозаводчиками. Они вывели лошадей с полезными чертами, которые востребованы и в современных породах, например, долго обходиться без воды и быть способными к спринтерскому бегу.