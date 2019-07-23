10 засекреченных мест, куда стремятся попасть путешественники 5 23.07.2019, 14:12

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Но не всем это удается.

Сложно представить, что сегодня на нашей планете есть места, куда нельзя приехать, прилететь или же приплыть. Но, даже несмотря на открытые границы и доступность передвижения, в мире существуют такие уголки, куда по ряду причин нельзя попасть. И угроза жизни — это одно, но не единственное основание для того, чтобы там не появляться.

В AdMe.ru решили дополнить материал, разузнав, куда еще закрыт доступ большей части многомиллиардного населения нашей планеты.

10. Северный Сентинельский остров, Индия

Это один из самых малоизученных островов на планете, с живописной природой и восхитительными нетронутыми пляжами. А еще здесь проживает племя аборигенов сентинелес.

Попасть туда можно, а вот выбраться с острова тяжело. Аборигены отказываются идти на любой контакт с чужаками, сразу вооружаются стрелами. Потому остров закрыт для туристов. Но, к сожалению, запрет властей на посещение территории нипочем некоторым смельчакам. Как вы уже догадались, любая попытка проникнуть на остров, завершается поражением.

9. Сюртсей, Исландия

Более сотни извержений подводного вулкана образовали остров в Атлантическом океане, на юге Исландии. Уже в первые часы после появления на острове зародилась жизнь: развились микроорганизмы и бактерии, а вскоре выросли и растения. Исследования показали, что 75 % семян были занесены на остров птицами, остальные — ветром и водой.

Сейчас Сюртсей — территория научного эксперимента. На остров есть доступ лишь нескольким ученым, которые исследуют, как природа может развиваться без человеческого вмешательства. Поэтому никто, кроме них, не имеет права появляться здесь. В 2008 году ЮНЕСКО объявило Сюртсей объектом Всемирного наследия в знак признания его большой научной ценности.

8. Пещера Ласко, Франция

Это своеобразная галерея палеолитической наскальной живописи. Длина проходов пещеры Ласко составляет всего 250 м, но ей нет равных по количеству изображений, их качеству нанесения и сохранности. Здесь расположены тысячи рисунков людей и животных. Этим рисункам примерно 15–18 тыс. лет.

Реалистичность древних произведений привлекала толпы туристов. Со временем избыток углекислого газа, искусственное освещение и высокая температура нарушили микрофлору подземной среды, что привело к угрозе повреждения наскальной живописи.

Чтобы предотвратить исчезновение тысячелетней культуры, с 1963 года пещера закрыта для туристов. Но рядом с ней открыли Ласко II, где полностью воссоздали наскальные произведения из настоящей Ласко.

7. Правчицкие ворота, Чехия

Самая знаменитая природная достопримечательность Чехии, крупнейшая скальная арка в Европе. С 1982 года туристам запрещено подниматься на ворота, чтобы не нагружать подверженную обрушению породу. На арку можно посмотреть лишь со смотровых площадок.

Но все равно разрушение арки еще продолжается, и ученые опасаются: в ближайшее время арка бесследно исчезнет, оставшись лишь на фотографиях туристических буклетов.

6. Великий храм Исэ, Япония

Главная святыня народа Японии — храмовый комплекс Исэ-Дзингу. Здесь хранятся национальные сокровища и императорские реликвии. Главный храм выглядит скромно: он построен из дерева и оформлен в соответствии с вековыми японскими традициями.

Основной храм спрятан за деревянным забором. Попасть внутрь могут только жрецы и члены императорской семьи. А до середины ХХ века проникнуть сюда было еще сложнее: от внешнего мира святыню отделяла река Миягава, которая считалась природной границей между грешной землей и священной.

5. Секретные архивы Ватикана

Здесь, на стеллажах протяженностью 85 км, находятся документы, которые церковь собрала за 400 лет. Секретные архивы Ватикана — это самый недоступный объект в мире.

Нет ни одной страны, которую бы Ватикан обошел вниманием, а поэтому на полках хранилища секретов собраны ценные бумаги со всего мира. Туристам вход закрыт, но у ученых со специальным разрешением есть доступ к некоторым архивам.

4. Всемирное семенохранилище, Норвегия

Глобальный Банк семенных фондов — это склад, где хранятся практически все виды растений. Сейчас в нем собраны почти миллион образцов сельскохозяйственных культур из каждой страны мира. Семена упакованы в специальные пакеты и хранятся при температуре −18 °С.

Если вдруг случится глобальная катастрофа и исчезнет растительность, из семян, взятых из «хранилища Судного дня», можно будет вырастить новые растения и тем самым спасти человечество.

Банк уже смог пригодиться человеку. В 2015 году из него извлекли образцы семян по просьбе правительства Сирии для восстановления агрономии засушливых районов страны, пострадавших во время Гражданской войны.

3. Остров Херд, Австралия

Этот остров является вершиной вулкана, скрытого под водой. Это одно из самых удаленных от цивилизации мест на земле. Находится Херд между Антарктидой и Мадагаскаром, но с 1947 года он входит в состав Австралии.

В конце XX века правительство Австралии внесло остров в список национального достояния страны. Чтобы защитить природу острова, без специального разрешения доступ туда запрещен.

2. «Метро-2», Россия

Предполагаемый секретный метрополитен в Москве. По слухам, его длина больше, чем общественное метро и соединяет он правительственные организации столицы.

Информация о правдивости этих фактов не подтверждена. Но есть люди, утверждающие, что участвовали в строительстве тайной линии, а кто-то говорит, что и вовсе видел «метро-2». Но никаких доказательств тому нет.

1. Зона 51

«Зона 51» — секретная военная база, которая не значится ни на одной карте, а до недавнего времени являлась абсолютной тайной. База закрыта для посетителей, а воздушное пространство над ней ограничено для полетов.

Существование секретной базы правительство США признало неохотно, что и сделало ее предметом многочисленных теорий заговора, в особенности о неопознанных летающих объектах.