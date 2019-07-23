Мартинас Нагявичюс: Без нового налога на автомобили не обойтись 23.07.2019, 15:35

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Мартинас Нагявичюс

Фото: DELFI

Как Литва решает вопросы загрязнения окружающей среды.

Правительство Литвы обещает ввести налог на автомобили, которые загрязняют окружающую среду. Нужен ли он и не окажется ли он чересчур обременительным для некоторых небогатых жителей страны? Об этом для Сharter97.org рассказал Мартинас Нагявичюс, президент Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии.

- Зачем вводить еще один налог?

- Прежде всего этот налог следует рассматривать не как фискальную меру (хотя было бы здорово, если бы дополнительные доходы бюджета позволили бы снизить подоходные налоги), а как средство мотивации людей покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили. В некоторых случаях, возможно, это заставит людей отказаться от идеи приобрести автомобиль для второго или третьего члена семьи.

Рост загрязнения в транспортном секторе Литвы просто трагичен. Несмотря на то, что мы стремимся сократить выбросы CO2 на 9% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, на самом деле выбросы CO2 от автомобильного транспорта увеличились более чем на 40% (с 2005 года). Естественно, что-то нужно же делать, потому что иначе не получится достигнуть цели сократить выбросы.

Другие говорят, что необходимо повысить акцизный сбор, введя налог на CO2, который зависит от расхода топлива, а не от характеристик автомобиля, припаркованного в гараже. Конечно, это было бы более логично, но это не может быть сделано без проблем с «утечками», если такой же закон не примут в соседних странах.

В противном случае просто увеличится незаконная контрабанда или легальный ввоз топлива жителями приграничных районов, которые будут ездить в соседние страны заправлять свои автомобили, а затем перепродавать топливо на черном рынке.

Возможно, на бумаге, результат и будет выглядеть хорошо, но мы на самом деле не только потеряем акцизы, но и загрязнение сократить не получится.

Мы странно выглядим в контексте ЕС, так как наша страна практически последняя, которая не ввела налог на автомобили, хотя Европейская комиссия каждый год в своих рекомендациях советует нам это сделать.

- Правительство говорит о налоге на автомобили, которые выделяют больше 130 г/км диоксида углерода и обещает, что это будет налог в несколько десятков евро…

- Хорошо, что изначально предлагается небольшой, скорее символический, чем реальный налог. Тем не менее, по-моему мнению, одновременно следует утвердить план повышения надбавки за загрязнение, который бы предусматривал, что в течение следующих 5-7 лет, когда большинство людей поменяют автомобиль, налог на загрязнение автомобиля в денежном эквиваленте будет не меньше, чем расходы на заправку нескольких полных топливных баков. В противном случае идея такого налогообложения не сработает.

- Налог должен быть одинаковым для богатых и бедных?

- Я бы настоятельно порекомендовал правительству избегать любых исключений, основанных на решении социальных вопросов, возникающих в связи с новым налогом, в том числе и для населения с самым низким уровнем дохода. Эти проблемы должны решаться не с помощью разрешений на загрязнение, а с помощью дополнительной социальной помощи. Таким образом будет проще управлять процессом, а заодно препятствовать жителям с низким доходом загрязнять окружающую среду.

Я понимаю, что политикам трудно принимать непопулярные решения. Но в некоторых случаях оппозиция должна помочь правящей партии принять и осуществить это решение, а не использовать гнев людей по поводу новых налогов. Помогая людям понять, почему и для чего принимаются все эти решения.