Зеленский назвал кандидата на должность генпрокурора Украины 3 23.07.2019, 15:52

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Руслан Рябошапка

Президент Украины назвал возможную замену Юрию Луценко.

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка может заменить на посту генерального прокурора Юрия Луценко, сообщает theБабель.

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский по завершению доклада Нацполиции касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский был огорчен тем, что Луценко не явился сегодня на представление публичного отчета правоохранителей.