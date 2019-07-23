Зеленский о деле Шеремета: Думаю, что будет результат 23.07.2019, 17:10

Павел Шеремет

Президент Украины ознакомился с секретными материалами по делу убийства белорусского журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главы Нацполиции Сергея Князева тет-а-тет призвал не давить на сотрудников угрозыска. Предоставленные Князевым материалы убедили его, что результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет. Об этом он сообщил сегодня журналистам, пишет liga.net.

"То, что я сейчас увидел - я хотел бы, чтобы мы не очень давили на сотрудников уголовного розыска. Там действительно очень много работы. Я уверен, что они очень многие факты показать вам просто не могли. Я с таким же настроением пришел, но сейчас понимаю, почему не могли (рассказать журналистам, - ред.), потому что в этом деле нам с вами нужен результат, и это самое главное", - сказал он.

Вернувшись к прессе, Зеленский сообщил, что увидел много материалов. "Из того, что я увидел - не могу сказать, в какой срок - но, думаю, у нас будет результат. И полиция действительно найдет, и им поможет и прокуратура, и Служба безопасности завершить это дело, и люди, которые совершили преступление, будут найдены", - сказал он, повторив, что это пока все, что он может сказать.