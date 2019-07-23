закрыть
23 июля 2019, вторник, 18:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Coca-Cola запускает в продажу свой первый алкогольный напиток

3
  • 23.07.2019, 17:50
  • 1,119

Напиток будет продаваться в Японии.

Американская корпорация Coca-Cola с осени запускает в продажу по всей территории Японии свой первый алкогольный напиток — Lemon-Do.

Об этом пишет theБабель.

Японское подразделение компании уже начало вести переговоры с сетями супермаркетов и магазинов о начале продаж напитка.

Lemon-Do в Японии более известен под названием «чухай». Напиток состоит из газированной ароматизированной воды и крепкого спиртного сетю.

Отметим, что впервые Lemon-Do появился на японском острове Кюсю. Coca-Cola в качестве теста продавала его за примерно $1,50. Напиток стал очень популярным, и в Coca-Cola решили расширить рынок. При этом в компании заявили, что Lemon-Do не будут продавать за пределами Японии.


популярное за неделю

Мнение

Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев
Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович