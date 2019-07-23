Coca-Cola запускает в продажу свой первый алкогольный напиток 3 23.07.2019, 17:50

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Напиток будет продаваться в Японии.

Американская корпорация Coca-Cola с осени запускает в продажу по всей территории Японии свой первый алкогольный напиток — Lemon-Do.

Об этом пишет theБабель.

Японское подразделение компании уже начало вести переговоры с сетями супермаркетов и магазинов о начале продаж напитка.

Lemon-Do в Японии более известен под названием «чухай». Напиток состоит из газированной ароматизированной воды и крепкого спиртного сетю.

Отметим, что впервые Lemon-Do появился на японском острове Кюсю. Coca-Cola в качестве теста продавала его за примерно $1,50. Напиток стал очень популярным, и в Coca-Cola решили расширить рынок. При этом в компании заявили, что Lemon-Do не будут продавать за пределами Японии.