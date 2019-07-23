Coca-Cola запускает в продажу свой первый алкогольный напиток

Coca-Cola запускает в продажу свой первый алкогольный напиток3
- 23.07.2019, 17:50
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Напиток будет продаваться в Японии.
Американская корпорация Coca-Cola с осени запускает в продажу по всей территории Японии свой первый алкогольный напиток — Lemon-Do.
Об этом пишет theБабель.
Японское подразделение компании уже начало вести переговоры с сетями супермаркетов и магазинов о начале продаж напитка.
Lemon-Do в Японии более известен под названием «чухай». Напиток состоит из газированной ароматизированной воды и крепкого спиртного сетю.
Отметим, что впервые Lemon-Do появился на японском острове Кюсю. Coca-Cola в качестве теста продавала его за примерно $1,50. Напиток стал очень популярным, и в Coca-Cola решили расширить рынок. При этом в компании заявили, что Lemon-Do не будут продавать за пределами Японии.
Coca-Cola has launched its first ever alcoholic drink, called "Lemon-Do," which will be sold with 3%, 5% and 7% alcohol versions.@educalcool— gerry (@gerrypizza) May 28, 2018
Pas de panique, c’est au Japon ! pic.twitter.com/1gZlHEU3e0