В Минске закрывают самую старую свалку 1 23.07.2019, 18:21

Недавно минчанин зафиксировал, как выросла эта свалка за 11 лет.

В Минске закрывают самую старую свалку — «Прудище». Информация об этом появилась на сайте компании «Экорес», которая заведует полигоном, передает tut.by.

На «Прудище» с 1 августа перестанут принимать отходы — полигон закрывается. Его сначала засыплют грунтом, потом благоустроят для дальнейшей рекультивации.

«Прудище» — самая старая свалка в Минске, ее начали использовать в 1968 году. Здесь захоранивали только промышленные отходы. Площадь полигона — 22 гектара, там хранится около 19,7 миллиона кубометров мусора.

Жители микрорайонов Чижовка и Лошица периодически жалуются на неприятный запах, который в жаркие дни доносится с полигона.

Недавно минчанин зафиксировал, как выросла эта свалка за 11 лет.

В Минске остается только один действующий полигон — «Тростенецкий». Второй большой полигон «Северный» закрыли в 2017 году, он проработал 36 лет.