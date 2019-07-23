Верховный суд РФ оставил приговор похищенному в Беларуси украинцу Грибу в силе 1 23.07.2019, 21:21

Павел Гриб

Поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран ЕС, консул Украины, граждане РФ.

Военная коллегия Верховного суда РФ сегодня признала законным решение Северо-Кавказского окружного военного суда приговорить украинского политзаключенного Павла Гриба к шести годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии общего режима. Об этом сообщает УНИАН.

"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – сказал один из судей.

Сам Гриб в суде не присутствовал, он принимал участие в процессе по видеосвязи из СИЗО №4 в Ростове-на-Дону.

На протяжении всего заседания он не снимал с лица медицинскую маску. С судом общался на украинском языке через переводчика, однако из-за плохого качества связи судьям переводили только часть слов.

Выступая с последним словом, он заявил, что сдаваться не собирается. "Рабів у рай не пускають. Слава Україні!" – добавил Гриб.

По данным агентства, поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, открыто выступающих против российского военного вторжения в Украину.

Адвокат украинца Марина Дубровина в ходе заседания сказала, что решение суда незаконно, необоснованно и принято на основании признательных показаний, которые были выбиты из Павла под пытками и от которых он позже отказался. Она напомнила, что к украинцу применялось физическое воздействие – после похищения его вывезли на территорию РФ и после пересечения границы избили в лесу.

"При похищении его душили и избивали. К нему также применяли физическую силу после того, как передали другим сотрудникам", – сказала Дубровина. В здании ФСБ РФ Гриба сутки удерживали без воды и еды в спортзале, прикованным к шведской стенке или к 32-килограммовой гире, где угрожали и пытались подвешивать вверх ногами, отметила адвокат.

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

15 ноября 2018 года суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела по существу. Гриб заявил о невиновности и отказался давать показания.

На заседании 24 января 2019 года Гриб сказал, что его показания, содержащиеся в протоколе за 2017 год, не соответствуют действительности и на него давили, чтобы он их подписал.

22 марта российский суд приговорил Гриба к шести годам тюрьмы за якобы подготовку теракта.

В апреле Гриб и его адвокат обжаловали приговор.

Игорь Гриб заявил, что его сын страдает портальной гипертензией, ему требуются медикаментозная поддержка, постоянная жесткая диета, нормальные условия жизни, а также операция. "Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию – он умрет", – сказал Игорь Гриб.