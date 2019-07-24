Алексей Бага: Между БАТЭ и «Русенборгом» много похожего 1 24.07.2019, 8:22

Как борисовчане готовятся к матчу с норвежцами.

За сутки до стартового матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер борисовчан Алексей Бага провел в стенах "Борисов-Арены" пресс-конференцию, а двумя часами позже разрешил журналистам подглядеть за 15-минуткой тренировки "желто-синих". Корреспонденты pressball.by побывали в обоих местах и узнали, чем живет белорусский чемпион в преддверии больших матчей.

Прессуха борисовского коуча вызвала намного больший интерес у отечественных журналистов, чем тренировка. До Дудинок — там дислоцируются борисовчане, соседствуя с детским лагерем, — доехал лишь pressball.by. В то время как в пресс-центре "Борисов-Арены" собралось полтора десятка корреспондентов — пишущих и снимающих. Любопытно узнать, почему так. Неужели остальным неинтересно посмотреть, как Мукам на французском пытается разговорить скромнягу Черника? Или увидеть пасующегося с Яблонским Бессмертного? Дмитрий, между прочим, в играх за основной состав в этом году участия еще не принимал. Эксклюзивные кадры, выходит. А еще можно было оценить работу Александра Свирского, который, если все будет хорошо, через год-два ворвется в состав БАТЭ и станет первым номером. В общем, занимательных моментов хватает. Возможно, представители СМИ испугались дождя, который в последние дни является привычным явлением для Беларуси. Так и здесь мимо, тренировка прошла в отличную погоду: ни жарко, ни мокро, да и солнце временами выглядывало. Благодать!

Впрочем, это не столь важно. В среду БАТЭ предстоит сложный матч с норвежским "Русенборгом". Изучая соперника, нашли много общего с борисовчанами. Тронхеймская машина доминирует в своей стране, регулярно пробивается в групповые этапы еврокубков, команде принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев подряд. "Русенборгу" удалось выиграть 13 чемпионских титулов подряд, как и БАТЭ. Но у "желто-синих" серия пока не закрыта. "Параллели действительно есть, — соглашается Бага. — Плюс БАТЭ и "Русенборг" представляют нестоличные города. Есть много похожего. А есть много вещей, к которым надо тянуться как до Китая на коленях. К каким? Например, инфраструктура и телевидение. У нас, если смотрю на Семашко, мяч улетит — его три минуты ищут, а в Норвегии — повторы с четырех камер. Когда делаешь нарезку, можно даже сверху показать, как располагается команда. И это я лишь два момента привел".

Со стартом лигочемпионской квалификации лазарет борисовской команды стал наполняться с шокирующей частотой. К Сароке и Щербицкому добавились Филипенко, Дубаич и Виллюмссон. Последние двое могут успеть восстановится к ответной игре. А вот Дениса Щербицкого БАТЭ потерял, кажется, надолго. Из-за его травмы пришлось оперативно подписывать контракт с опытным Сергеем Черником, который после двухлетней побывки в "Нанси" оставался без команды. "Лечение Дениса затянулось, — объясняет тренер "желто-синих". — Чтобы продублировать позицию, взяли опытного вратаря-нелегионера. Сергей ранее выступал в БАТЭ. Мы отлично знаем его уровень и человеческие качества. Время возвращения Щербицкого в строй назвать сложно. Когда только он получил травму в Гомеле, озвучивались одни сроки. Потом — другие. Это все относительно, когда касается здоровья".

Зато завтра помочь команде сможет один из важнейших штыков БАТЭ Станислав Драгун. Полузащитник пропускал ответный матч с "Пястом" из-за красной карточки, полученной в игре в Борисове. "Стас — лидер команды. Не сомневаюсь, поможет нам добиться цели в завтрашней игре", — уверен защитник БАТЭ Захар Волков.

"Команда в хорошем настроении, — продолжает футболист. — Работаем, готовимся в недельном цикле. Пока о "Русенборге" знаем немного. Тренеры нас познакомят с соперником на вечернем теоретическом занятии. Наш норвежский защитник Эмиль Йонассен ничего особенного мне о футболе в своей стране пока тоже не говорил.

В БАТЭ вернулся Сергей Черник. Правда, пока пообщаться с ним не удалось. Только поздоровался. В процессе, думаю, исправим ситуацию. С адаптацией у него проблем точно не будет".

"А как же болельщики?" — спросите вы. А мы ответим: на "Борисов-Арене" ожидается аншлаг. За сутки до матча в кассах стадиона оставалось менее полутора тысяч квитков, которые в день игры наверняка разлетятся, как пирожки на жодинском "Торпедо". Совместных кричалок и баннеров с фанатами соперника не предвидится. В этот раз все по-взрослому. А если вам не удастся купить билет, то игру готов показать телеканал "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20.00.