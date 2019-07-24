закрыть
24 июля 2019, среда, 10:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Алексей Бага: Между БАТЭ и «Русенборгом» много похожего

1
  • 24.07.2019, 8:22

Как борисовчане готовятся к матчу с норвежцами.

За сутки до стартового матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов главный тренер борисовчан Алексей Бага провел в стенах "Борисов-Арены" пресс-конференцию, а двумя часами позже разрешил журналистам подглядеть за 15-минуткой тренировки "желто-синих". Корреспонденты pressball.by побывали в обоих местах и узнали, чем живет белорусский чемпион в преддверии больших матчей.

Прессуха борисовского коуча вызвала намного больший интерес у отечественных журналистов, чем тренировка. До Дудинок — там дислоцируются борисовчане, соседствуя с детским лагерем, — доехал лишь pressball.by. В то время как в пресс-центре "Борисов-Арены" собралось полтора десятка корреспондентов — пишущих и снимающих. Любопытно узнать, почему так. Неужели остальным неинтересно посмотреть, как Мукам на французском пытается разговорить скромнягу Черника? Или увидеть пасующегося с Яблонским Бессмертного? Дмитрий, между прочим, в играх за основной состав в этом году участия еще не принимал. Эксклюзивные кадры, выходит. А еще можно было оценить работу Александра Свирского, который, если все будет хорошо, через год-два ворвется в состав БАТЭ и станет первым номером. В общем, занимательных моментов хватает. Возможно, представители СМИ испугались дождя, который в последние дни является привычным явлением для Беларуси. Так и здесь мимо, тренировка прошла в отличную погоду: ни жарко, ни мокро, да и солнце временами выглядывало. Благодать!

Впрочем, это не столь важно. В среду БАТЭ предстоит сложный матч с норвежским "Русенборгом". Изучая соперника, нашли много общего с борисовчанами. Тронхеймская машина доминирует в своей стране, регулярно пробивается в групповые этапы еврокубков, команде принадлежит рекорд по количеству завоеванных трофеев подряд. "Русенборгу" удалось выиграть 13 чемпионских титулов подряд, как и БАТЭ. Но у "желто-синих" серия пока не закрыта. "Параллели действительно есть, — соглашается Бага. — Плюс БАТЭ и "Русенборг" представляют нестоличные города. Есть много похожего. А есть много вещей, к которым надо тянуться как до Китая на коленях. К каким? Например, инфраструктура и телевидение. У нас, если смотрю на Семашко, мяч улетит — его три минуты ищут, а в Норвегии — повторы с четырех камер. Когда делаешь нарезку, можно даже сверху показать, как располагается команда. И это я лишь два момента привел".

Со стартом лигочемпионской квалификации лазарет борисовской команды стал наполняться с шокирующей частотой. К Сароке и Щербицкому добавились Филипенко, Дубаич и Виллюмссон. Последние двое могут успеть восстановится к ответной игре. А вот Дениса Щербицкого БАТЭ потерял, кажется, надолго. Из-за его травмы пришлось оперативно подписывать контракт с опытным Сергеем Черником, который после двухлетней побывки в "Нанси" оставался без команды. "Лечение Дениса затянулось, — объясняет тренер "желто-синих". — Чтобы продублировать позицию, взяли опытного вратаря-нелегионера. Сергей ранее выступал в БАТЭ. Мы отлично знаем его уровень и человеческие качества. Время возвращения Щербицкого в строй назвать сложно. Когда только он получил травму в Гомеле, озвучивались одни сроки. Потом — другие. Это все относительно, когда касается здоровья".

Зато завтра помочь команде сможет один из важнейших штыков БАТЭ Станислав Драгун. Полузащитник пропускал ответный матч с "Пястом" из-за красной карточки, полученной в игре в Борисове. "Стас — лидер команды. Не сомневаюсь, поможет нам добиться цели в завтрашней игре", — уверен защитник БАТЭ Захар Волков.

"Команда в хорошем настроении, — продолжает футболист. — Работаем, готовимся в недельном цикле. Пока о "Русенборге" знаем немного. Тренеры нас познакомят с соперником на вечернем теоретическом занятии. Наш норвежский защитник Эмиль Йонассен ничего особенного мне о футболе в своей стране пока тоже не говорил.

В БАТЭ вернулся Сергей Черник. Правда, пока пообщаться с ним не удалось. Только поздоровался. В процессе, думаю, исправим ситуацию. С адаптацией у него проблем точно не будет".

"А как же болельщики?" — спросите вы. А мы ответим: на "Борисов-Арене" ожидается аншлаг. За сутки до матча в кассах стадиона оставалось менее полутора тысяч квитков, которые в день игры наверняка разлетятся, как пирожки на жодинском "Торпедо". Совместных кричалок и баннеров с фанатами соперника не предвидится. В этот раз все по-взрослому. А если вам не удастся купить билет, то игру готов показать телеканал "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20.00.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев