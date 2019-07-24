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В Европу пришла вторая волна жары

  • 24.07.2019, 10:56

Во Франции установились рекордные +41.

В Западную Европу пришла вторая тепловая волна этим летом, в некоторых странах столбики термометров поднялись выше 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.

Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.

Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что тепловые волны носят "признак изменения климата". "Как мы видели в июне они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными", сказала она.

На большинстве территории Франции власти объявили "оранжевый" сигнал тревоги - второй самый высокий уровень предупреждения.

Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.


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