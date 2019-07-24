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Фотофакт: В Минске в техническом водоеме плавал лось

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  • 24.07.2019, 18:02

Лося заметили в Шабанах.

Утром 24 июля минчане заметили необычного пловца в техническом водоеме на улице Инженерной в Минске. Над водой заметили голову молодого лося.

Один из читателей tut.by, который работает неподалеку, уточнил: животное в водоеме промзоны он заметил примерно в 10.30. Это полностью огороженная территория, и до сих пор неясно, как сохатый перемахнул через сетчатый забор.

«В водоеме плавал молодой лосенок, при мне минут 15 был в заплыве», — говорит очевидец.

Вскоре на место приехали сотрудники МЧС и еще какие-то люди (вероятно, ветеринары), в животное выстрелили снотворным и увезли.

Фото: tut.by

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