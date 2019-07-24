Борис Джонсон вступил на пост премьер-министра Великобритании 3 24.07.2019, 18:10

Джонсон встретился с королевой Елизаветой II.

Борис Джонсон, лидер консервативной партии Великобритании встретился с королевой Елизаветой II. Монарх назначила его на пост главы кабинета министров, пишет РБК со ссылкой на Sky News.

Для формального назначения политик должен был получить просьбу от королевы сформировать новое правительство. С этой целью его кортеж направился в Букингемский дворец. По пути его машину остановили демонстранты организации Greenpeace, выстроившиеся в цепочку. Полиция согнала их с дороги, после чего кортеж продолжил путь.

Незадолго до встречи королевы с Джонсоном, Букингемский дворец посетила Тереза Мэй, сложившая с себя полномочия премьера. Елизавета II приняла ее отставку. После этого к королеве прибыл Джонсон, к которому та официально обратилась с просьбой сформировать кабинет министров.

Борис Джонсон завоевал победу в борьбе за пост премьера, пройдя через голосование правящей консервативной партии и став ее лидером. Одним из его обещаний бала организация выхода Великобритании из ЕС до 31 октября. Провести Brexit новый премьер намерен без предварительных договоренностей с Брюсселем.