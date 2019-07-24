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Венесуэла: падать уже нечему

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  • Мюрид Эль
  • 24.07.2019, 21:21
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Государства в обыденном понимании этого слова в Венесуэле нет.

Очередное (уже, в общем, никто не считает) полное падение энергоснабжения Венесуэлы с постепенным подключением и новыми обвалами.

По причине обыденности ситуации власти уже не изобретают причины, не ищут диверсантов, расстреливающих из снайперских дробовиков электростанции. Всё это уже в прошлом. В настоящем есть доклад Организации американских государств, согласно которому к 2020 году число беженцев из Венесуэлы достигнет 8,2 млн человек. Сегодня это число составляет порядка 4 миллионов. Динамика, кстати, весьма впечатляющая - в феврале беженцев насчитывалось 3,2 млн человек, в июне их численность перевалила за 4. Так не бегут люди даже из воюющей Сирии - война, которую развязал венесуэльский режим против своего народа, выглядит гораздо более масштабной по последствиям.

Собственно, еще в начале года было озвучено два сценария развития событий - либо оппозиция сумеет перехватить власть, либо население начнет массовый исход из зоны катастрофы. Жить в государстве, управляемом наркокартелем, уже невозможно. Инфляция в прошлом году составила 1.300.000 процентов, в этом и следующем она ожидается на уровне в 10 миллионов процентов. ВВП страны в прошлом году упал на 22,5 процента, в этом он упадет на 25, в следующем - на 10. Падение темпов будет обусловлено не стабилизацией положения, а тем, что экономики как таковой уже не будет. Падать будет практически нечему.

Государства в обыденном понимании этого слова нет. Власть контролируется разными преступными группировками. У наркокартеля, который по привычке называют "государством", самая сильная боевая организация, поэтому он и контролирует основные потоки криминального дохода. Банды поменьше собирают свой пищевой ресурс менее масштабно, но везде. Помимо инфляции, Венесуэла прочно удерживает первое место в мире по числу криминальных убийств.

Соседние страны, в первую очередь Колумбия и Бразилия, не исключают военного сценария, но он точно не будет связан с походом на Каракас. Речь пойдет о создании буферных зон, где будут задерживаться беженцы, так как возможности соседей по их приему давно исчерпаны.

Столь масштабных катастроф в новейшее время, пожалуй, еще не было. "Мировое сообщество" упустило момент, когда ситуацию можно было хоть как-то, но ввести в контролируемое русло. Рецепт был известен - военная интервенция и раздел страны на зоны оккупации с постепенной передачей ситуации под контроль вначале международных, а затем - местных органов власти. Но время упущено, теперь можно вести речь лишь о попытках контроля за последствиями коллапса весьма немалой страны. Основная тяжесть, конечно, ляжет на соседей и все латиноамериканские страны. США вряд ли станут оказывать помощь, максимум возможного - это установление блокады на море.

Мюрид Эль, kasparov.ru


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