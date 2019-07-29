Экономисты: Возможно, придется объявлять дефолт 1 29.07.2019, 8:46

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Спрятать голову в песок не удастся.

Нацбанк намерен перевести на рыночные рельсы работу с проблемными активами. Однако независимые эксперты сомневаются, что при нынешней экономической системе это удастся сделать.

Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в первом полугодии 2019 года и создания эффективного рынка необслуживаемых активов были рассмотрены 25 июля на расширенном заседании Правления Национального банка, пишет газета «Белорусы и рынок».

В Нацбанке напомнили о создании рынка проблемных долгов и подготовленном совместно с правительством проекте указа «О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами». Документ регламентирует экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов. Задача указа — организовать работу на максимально прозрачных и рыночных условиях.

«В настоящее время кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков. Вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только Национального банка, но и правительства и главы государства», — говорится в сообщении регулятора.

Как предполагается, благодаря реализации указа будут созданы благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепления платежной дисциплины должников, стимулирования заинтересованности в надлежащем исполнении обязательств. Кроме того, документ призван содействовать формированию положительного инвестиционного климата, развитию бизнес-среды и в конечном счете укреплению финансовой и макроэкономической стабильности в стране.

Национальный банк будет проводить оценку кредитного риска в рамках нового надзорного инструмента — общей надзорной оценки (SREP). Она включает в себя как систему количественных показателей, основанную на отчетности банков, так и суждение о качестве корпоративного управления, включая управление рисками.

Нужны системные изменения

Эксперты также отмечают остроту проблемы необслуживаемых активов и считают, что решить ее без оптимизации госсектора невозможно. «За последний год проблемные активы увеличились примерно с 3,5 до 6 %. Данная нагрузка сковывает балансы банков и возможности новых кредитов. Что касается качества активов в целом, то все рейтинговые агентства говорят о том, что, несмотря на не столь высокую цифру по необслуживаемым кредитам, есть значительная их часть, которая очень чувствительна даже к умеренным макроэкономическим шокам», — сказал «БР» экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Это значит, что данные активы могут мигрировать в категорию необслуживаемых. По мнению эксперта, проблема остается актуальной не только для банковского сектора, но и для всей экономики.

Как отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, плохие активы — проблема не сегодняшнего дня. Это последствия многочисленных директивных кредитов, которые выдавались раньше, когда правительство и руководство Нацбанка были другими.

Варианты решения проблемы

Оба эксперта сослались на международный опыт снижения доли необслуживаемых активов. Если предприятие не может обслуживать свои кредиты, то либо оно изменяет свои бизнес-процессы, либо кредиторы инициируют процедуру банкротства и обращают взыскание на должников. «В ряде случаев это создает непреодолимые барьеры для крупных проблемных заемщиков, что вряд ли сделает возможным их дальнейшее существование. В нашем случае это госпредприятия», — отметил Дмитрий Крук.

В соответствии со вторым вариантом государство берет долги на себя. На предприятиях появляются антикризисные управляющие либо создаются специальные агентства, которые пытаются вернуть заемщиков к жизни. «Если сделать это не удается, переходят к процедурам банкротства. Это более мягкий путь, но его проблемная сторона заключается в том, что вся финансовая часть ложится на государство. Уже на протяжении трех лет данный вопрос остается на уровне обсуждений именно потому, что ни один из указанных путей по большому счету не устраивает государство», — считает собеседник «БР».

Будет ли рынок?

Как будет функционировать рынок плохих активов, пока тоже неясно. По мнению Вадима Иосуба, предпосылок для его успешной работы нет вовсе. «При нынешней системе права и нашей правоприменительной практике этого рынка не будет ни при каких обстоятельствах. Что такое рынок плохих активов? Это рынок, на котором субъекты хозяйствования покупают и продают плохие долги и оценивают их так, как оценивают», — заявил старший аналитик «Альпари». То есть долг номиналом в один рубль может быть продан за одну копейку. Подобные оценки, вероятнее всего, привлекут контролирующие органы. «Сразу возникнут вопросы: почему продал с убытком? не хочешь ли ты сэкономить на налогах?» — добавил эксперт.

«В нормальных системах права такой рынок работает очень эффективно. Там же, где нет независимого суда и равенства всех участников рынка, никакими указами и декретами эффективный рынок долгов не ввести. Иными словами, сначала необходимо решить принципиальные институциональные проблемы», — подчеркнул Вадим Иосуб.

Эксперты отметили, что пока о банкротстве, структуризации и смене бизнес-модели проблемных предприятий речь не идет. Есть только новые отсрочки и льготы. Это касается, например, цементных заводов, получивших отсрочку до 2050 года. Данные преференции ложатся на балансы банков и уменьшают количество ресурсов, которые можно направить на финансирование эффективных проектов.

Если вопрос не будет решен, долги только увеличатся. Как результат, негативное влияние на финансовую систему и стабильность рубля возрастет. Разумеется, это ударит и по бюджету, поскольку возврат многих кредитов госпредприятий гарантирован государством.

«Когда настанет время исполнять гарантии, придется либо объявлять дефолты (то есть сказать, что все, что гарантировало государство, мы прощаем), либо погашать кредиты, а значит, урезать деньги на иные нужды. Спрятать голову в песок и подождать, пока все само собой рассосется, не удастся», — подчеркнул старший аналитик «Альпари».