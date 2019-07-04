СМИ: Взрывы на праздничном салюте были еще в 2012 году 8 4.07.2019, 20:47

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Военные могли скрывать факт взрывов.

Пиротехника на праздничном салюте уже взрывалась, но это оставалось тайной, военные скрывали факт взрыва. На это обращают внимание белорусские телеграм-каналы, пишет nn.by.

Телеграмм-канал «Хромой Бес» со ссылкой на свои источники сообщил, что это произошло в 2012-м году.

Эту информацию дополнил канал NEXTA. Как оказалось, сохранилось даже снятое солдатами видео взрывов пиротехники.

В Министерстве обороны пока не прокомментировали случившееся в 2012 году, попросив время на уточнение давних событий.