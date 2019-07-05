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В России решили урезать поставки щебня из Беларуси

  • 5.07.2019, 19:19

Российские чиновники считают, что имеет место реэкспорт из Украины.

Российские чиновники задумались о введении квот на поставки щебня из Беларуси, который на деле частично является "транзитом" с Украины, пишет "Интерфакс".

Именно Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов РФ с долей около 90%. В 2015 г. Россия ввела лицензирование импорта, в результате поставки нерудной продукции с Украины сократились с 20,2 млн тонн в 2014 г. до 2,1 млн тонн в 2017 г. В декабре 2018 г., вводя санкции на украинские товары, Россия в позиции "галька, гравий, щебень" сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг. В 2019 г. министерство выдало заключения на подтверждение соответствия на 1,7 млн тонн щебня.

Однако начиная с 2016 г. украинская нерудная продукция хлынула в Россию через Беларусь. Если в 2014 г. импорт из Беларуси составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 г. он подскочил до 7,4 млн тонн, в 2017 г. составил почти 10 млн тонн. Минпромторг, выяснив, что те два гранитных карьера, которые работают в Беларусь, пользуются только станциями Ситница и Житковичи, предложил РЖД согласовывать заявки на перевозку щебня только с этих станций. Однако поставки через другие станции - Пхов, Березина, Степянка, Придвинская, Горынь, Круговец - на данный момент продолжаются, говорится в докладе, который Минпромторг, исполняя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака, подготовил и разослал в ведомства.

В документе, с которым ознакомился источник в одном из ведомств, говорится о предложении ФТС установить квоту на перевозку щебня из Беларуси в РФ с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси. Для обсуждения этой идеи Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей ФТС и РЖД.

Письмо было подготовлено с учетом позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а предложение о квотировании было дано ФТС как одна из возможных мер минимизации перемещения на территорию России украинского щебня под видом белорусского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"Все возможные меры будут обсуждаться с заинтересованными ФОИВами и организациями", - сказал представитель министерства.


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