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Хорватия подала заявку на вступление в еврозону

  • 5.07.2019, 20:39

Загреб может ввести евро к 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство финансов и центральный банк Хорватии направили письмо-заявление еврокоммисару Валдису Домбровскису и президенту Европейского центрального банка Марио Драги.

Хорватия заявила, что ожидает вступить в двухлетний период проверки, называющийся Механизмом валютного курса ЕС (ERM-2), к лету следующего года.

ERM-2 сделает ЕЦБ ответственным за денежно-кредитную и валютную политику страны с целью удержания значения хорватской куны по отношению к евро. Франкфурт и Брюссель также помогут правительству подготовиться к внедрению единой валюты.

Письмо Хорватии подчеркнуло еще шесть других обязательств, которые должны быть выполнены к лету 2020 году в рамках заявки. Они касаются сохранения стабильности финансово-банковской системы, положительных финансовых показателей, усиления сотрудничества с ЕЦБ и некоторых структурных мер, таких как улучшение бизнес-климата.

Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в понедельник в Брюсселе.

Если Европейский центральный банк и члены еврозоны дадут "зеленый свет", Загреб может ввести евро не раньше 2023 года.


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