закрыть
6 июля 2019, суббота, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Анастасия Шкурдай стала первой белорусской пловчихой, выигравшей четыре золота на юниорских ЧЕ

1
  • 6.07.2019, 20:00
Анастасия Шкурдай

У Александры Герасимени в коллекции есть три золотые награды юниорской континентальной пробы.

Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках юниорского чемпионата Европы в Казани. 16-летняя брестчанка показала недосягаемый для соперниц результат — 57,39. Это новый рекорд Беларуси и пятый результат мирового сезона-2019, пишет «Прессбол».

Таким образом, Анастасия Шкурдай стала первой белорусской пловчихой — четырехкратной чемпионкой Европы по юниорам. У знаменитой многократной олимпийской медалистки Александры Герасимени в коллекции есть три золотые награды юниорской континентальной пробы.

Турнир в Казани продлится по 7 июля.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова