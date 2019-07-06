Анастасия Шкурдай стала первой белорусской пловчихой, выигравшей четыре золота на юниорских ЧЕ 1 6.07.2019, 20:00

Анастасия Шкурдай

У Александры Герасимени в коллекции есть три золотые награды юниорской континентальной пробы.

Анастасия Шкурдай выиграла финальный заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках юниорского чемпионата Европы в Казани. 16-летняя брестчанка показала недосягаемый для соперниц результат — 57,39. Это новый рекорд Беларуси и пятый результат мирового сезона-2019, пишет «Прессбол».

Таким образом, Анастасия Шкурдай стала первой белорусской пловчихой — четырехкратной чемпионкой Европы по юниорам. У знаменитой многократной олимпийской медалистки Александры Герасимени в коллекции есть три золотые награды юниорской континентальной пробы.

Турнир в Казани продлится по 7 июля.