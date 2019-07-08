Оптическая иллюзия с ночным пляжем озадачила Сеть 2 8.07.2019, 10:41

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Пользователи Сети, увидевшие картинку, отмечают, что даже узнав ее «загадку» не верят глазам.

В сети появилась новая оптическая иллюзия, озадачившая юзеров. Ее разместил пользователь с ником Nayem на своей странице в Twitter. Также пост появился на платформе Reddit, пишет korrespondent.net.

Под снимком мужчин написал, что, если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Также пользователь объяснил, что это нижняя часть гаражных ворот, требующих ремонта.

Множество пользователей отметили, что продолжили видеть ночной пляж даже после того, как узнали, что на самом деле изображено на фото.

Один из юзеров объяснил, что это свойство мозга - видеть то, что "сказано" видеть. Поскольку под картинкой сообщается, что это пляж, мозг идентифицирует рисунок именно так. Когда "секрет" раскрывается, то мозг не сразу изменяет видение.