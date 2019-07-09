Алексей Бага: Мне игра БАТЭ нравится 1 9.07.2019, 19:14

Алексей Бага

Главный тренер борисовского поделился ожиданиями от матча квалификации ЛЧ с «Пястом».

Об этом Алексей Бага заявил в интервью "Прессболу".

- Нравится ли вам игра БАТЭ прямо сейчас? Говорят, он уже не тот…

- Так говорят уже не первый год и не первое десятилетие. В таком ракурсе можно обсуждать любую команду в мире и любого тренера. Кому-то нравится Аллегрова, кому-то — Боярский. Мне игра БАТЭ нравится. Нам удавалось забивать три мяча сильным соперникам в чемпионате, находимся в лидирующей группе таблицы. Есть ротация, есть внутренняя конкуренция. Пропустили меньше всех. Так что не вижу причин для негативных стрел в адрес команды. Футболисты профессионально делают свою работу.

- Как сказывается на настроении и как вообще влияет на вас то, что брестское "Динамо" сейчас опережает БАТЭ в высшей лиге? Нетипичная ситуация для июля. Труднее будет показывать максимум в каждой игре?

- Это не отвлекает ни в коем случае. Против кого бы мы ни начинали старт в еврокубках, наш соперник все равно является чемпионом своей страны. А первенство Польши говорит само за себя: какие там стадионы, какая инфраструктура… Однако нас ничто не напрягает. Подчеркну, мы не первый раз стартуем в квалификации Лиги чемпионов. Для нас грядет интересное время. Но от этого только радостно, а не боязно.

- Вы уже отмечали, мол, не имеет значения, кто достался в соперники после жеребьевки. Однако "Пяст" — бесспорно, не лучший вариант. Уже изучали этот клуб? Что можете рассказать о его сильных сторонах?

- Знаете, мы поговорили с ребятами, посмотрели… Если проанализировать, разгромными были наши победы над конкурентами в первых раундах только при Викторе Михайловиче. Не хочу никого обидеть, но в последнее время, кто бы ни попадался БАТЭ, всегда было непросто. Противостояние с "Пястом" не станет исключением. Мы глубоко изучили соперника. Молош вылетал на две игры, чтобы посмотреть на поляков воочию. На видео смотрели порядка 80 игр предыдущего чемпионата Польши. Кто-то с тех пор покинул команду, кто-то — пришел. В любом случае на дворе эра технологий. Найти можно все что угодно. И еще есть время довести до ребят всю необходимую информацию. Уже после матча с "Динамо" велась серьезная подготовка к поединку с "Пястом".

- Весь креатив в атаке, по сути, завязан на Стасевиче. Такая зависимость — это плюс или минус?

- Начнем с того, что для любого тренера отрадно, когда в каждой линии есть свои лидеры такого плана. Это здорово и для нашего футбола — такая марка, что Игорь стал лучшим ассистентом Лиги Европы-2018/19. Все это — следствие работы Игоря на тренировках. Но! Я бы не выводил его за скобки и не упоминал отдельно ото всей команды. На результат влияют старания всех футболистов. Кто находится за боковой — это одно, однако на поле выходят 11 человек. Хотя, повторюсь, Стасевичу надо отдать должное.

- Впереди вам не сможет помочь Сарока, не так эффективен Дубаич, как в прошлом сезоне Сигневич. Нападение — главная проблема?

- Не говорил бы о проблемах. И не сравнивал бы тех футболистов, кто играл за БАТЭ, и нынешних. Те в своей время тоже приносили пользу. Но сейчас в команде играют другие лучшие. Боян только полгода в коллективе, он свыкается с другими требованиями. Тем не менее все равно действует полезно, хорош в подыгрыше. Достаточно вспомнить матч с "Шахтером", где на нем оппонент заработал красную карточку. Подчеркну: те, кто выходит на поле, даже те, кто попадает в заявку, — это все равно самые лучшие футболисты. Из этической и игроцкой любви не хочу их ни с кем сравнивать.