закрыть
10 августа 2019, суббота, 14:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Дым от сибирских пожаров дошел до Арктики

  • 10.08.2019, 13:57
Дым от сибирских пожаров дошел до Арктики

В отдаленных поселках Таймыра от лесных пожаров в Сибири появилось задымление.

Уже три дня люди жалуются на плохую видимость и запах гари, сообщает 10 августа "Новая Газета".

Как рассказали местные жители, в поселке Хета в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края  "стоит смог, солнца не видно, пахнет гарью, и дышать тяжело, плюс ко всему жарко".

Отмечается, что расстояние от Хеты до Красноярска составляет 1760 км. Также дым замечен в Хатанге, это на 100 км севернее. Оба села находятся в Арктической зоне, на побережье Северного Ледовитого океана.

До сих пор материковые пожары никогда не доходили до Арктики.

Ранее МЧС и  Рослесхоз  не  смогли договориться, что считать причиной пожара в  Сибири. 

Режим ЧС  из-за пожаров объявлен в  Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и  Якутии. К  тушению привлечены силы Минобороны. Счетная палата  оценила  ущерб от  природных пожаров в  2,4  млрд рублей за  полгода, то  есть без учета июля, когда в  России были зафиксированы самые масштабные возгорания.


популярное за неделю

Мнение

Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова