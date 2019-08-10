Дым от сибирских пожаров дошел до Арктики 10.08.2019, 13:57

В отдаленных поселках Таймыра от лесных пожаров в Сибири появилось задымление.

Уже три дня люди жалуются на плохую видимость и запах гари, сообщает 10 августа "Новая Газета".

Как рассказали местные жители, в поселке Хета в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края "стоит смог, солнца не видно, пахнет гарью, и дышать тяжело, плюс ко всему жарко".

Отмечается, что расстояние от Хеты до Красноярска составляет 1760 км. Также дым замечен в Хатанге, это на 100 км севернее. Оба села находятся в Арктической зоне, на побережье Северного Ледовитого океана.

До сих пор материковые пожары никогда не доходили до Арктики.

Ранее МЧС и Рослесхоз не смогли договориться, что считать причиной пожара в Сибири.

Режим ЧС из-за пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. К тушению привлечены силы Минобороны. Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода, то есть без учета июля, когда в России были зафиксированы самые масштабные возгорания.