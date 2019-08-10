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Идеальное время: какие продукты лучше употреблять на завтрак, обед и ужин

  • 10.08.2019, 14:32
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Идеальное время: какие продукты лучше употреблять на завтрак, обед и ужин

Эксперт пояснила, какие продукты и почему лучше есть в то или иное время.

В период похудения важно не только то, что мы едим, но и когда. Каждый продукт имеет свое идеальное время употребления, когда он приносит больше всего пользы и меньше всего вредит фигуре. Диетолог Елена Кален рассказала о том, каким блюдам отдать предпочтение на завтрак, обед и ужин, пишет rbc.ua.

Для того, чтобы обрести стройность и поддерживать ее, важно правильно питаться и расходовать все калории, которые были съедены за день. Правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам.

В зависимости от того, в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами.

Как же лучше распределить продукты в течение дня, чтобы снизить вес и потратить все набранные за день калории?

Утром в пищу лучше выбрать медленные и быстрые углеводы, поскольку большинство быстрых углеводов богаты глюкозой и достаточно калорийны. Организму важно потратить эту энергию в течение дня, чтобы она не превратилась в жир. Медленные же углеводы напротив постепенно выделяют глюкозу, и она успевает усвоиться организмом, не откладываясь в виде жира в теле.

Крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель – именно они лучше всего подойдут для завтрака. Например, картофель лучше всегда есть в первой половине дня. Он богат крахмалом, калориен и, в последствии, может легко превратиться в жир. Принимая его в пищу на завтрак, шансы потратить калории намного выше.

Такие сухофрукты как инжир и курага, хорошо разгоняют метаболизм и помогают переваривать пищу в течение дня.

Яблоки способствуют улучшению работы желудка и кишечника, поэтому их тоже лучше принимать в пищу в первой половине дня. А вот съеденное вечером свежее яблоко может спровоцировать дискомфорт и повысить кислотность желудка.


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