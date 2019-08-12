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Чтобы собрать ребенка в школу, белорусской семье не хватит даже 1000 рублей

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  • 12.08.2019, 9:54
Чтобы собрать ребенка в школу, белорусской семье не хватит даже 1000 рублей

Цены кусаются.

Августовские воскресенья – для родителей время идти на школьные базары, готовить ребенка к учебному году. А самим готовиться к расходам, так как цены кусаются, сообщает «Белсат».

«Белсат» спросил минчан, во сколько обходится поход на школьный базар.

«Туфли стоят рублей сто, форма также, канцелярские товары… Рублей 400 где-то».

«Вместе с канцелярией и одеждой около 700 рублей».

«Мы купили только рубашки, галстук, костюм, спортивную форму пойдем покупать, а обувь еще не покупали. И уже более 400 я отдала».

«Мы старшей покупаем с учетом, чтобы относила и младшая. Хотя бы обувь, спортивную одежду», – говорят минчане.

Как ранее подсчитали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в этом году на одного ученика младших классов родители потратят Br 750 – с учетом обуви, одежды, галантереи, письменных и канцелярских принадлежностей. А на ученика старших классов эта сумма еще выше – Br 890.

Однако не все из опрошенных нами покупателей смогли обойтись этой суммой.

«Согласна, что дороговато. Но выбора нет», – говорит одна из посетительниц ярмарки.

Особенно беречь деньги и одежду приходится неполным семьям, родителям с малыми доходами и тем, кто имеет счастье иметь несколько детей

У Анжелики Клемантович трое детей, старшая школу закончила, младшему еще рано, а средняя дочь идет во второй класс. Как подсчитала многодетная мать, на суммы 750 и 890 рублей, озвученные министерством, приобрести можно не все, но самое главное.

«Одежда, обувь, канцтовары, принадлежности к дополнительным занятиям», – перечисляет Анжелика.

Раз в год многодетные семьи могут рассчитывать на одноразовую «школьную» выплату от государства – 30% прожиточного минимума на каждого школьника. Конкретную сумму определяют местные органы власти, соответственно местным бюджетам. Поэтому и выплаты разные даже в пределах одной области: где Br 30, а где-то Br 69.

«Этой суммы хватает на канцтовары, которые ребенок использует за первое полугодие», – говорит Анжелика Клемантович.

А если у вас есть ненужные школьные рюкзаки, форма, канцтовары – их можно отдать на благое дело через благотворительные организации. Например, Белорусский Красный Крест до середины сентября продолжит собирать вещевую и финансовую помощь для учеников с инвалидностью, из неполных и многодетных семей и из семей беженцев.


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