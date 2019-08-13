Зинаида Михнюк: Рабочий в Беларуси теперь «передается» от нанимателя к нанимателю 3 13.08.2019, 13:13

Зинаида Михнюк

Новый Трудовой кодекс узаконил рабство.

Новый Трудовой кодекс Беларуси узаконил рабство и стал худшим в мире: все права имеет только наниматель, рабочего разрешено передавать из рук в руки, нанимателю предоставлено право без объяснения увольнять.

Капли положительного перекрываются отрицательным в сто крат, заявила «Радыё Рацыя» председатель Профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Зинаида Михнюк: «Кодекс законодательно закрепил принудительный труд. Все решает наниматель, и человек может расторгнуть контракт, только если он заканчивается. За месяц он пишет, что просит уволить его по истечении срока контракта. И только тогда может снять свое рабство и пойти к другому «барину» и попасть в такую же самую кабалу».

По словам Зинаиды Михнюк, пока рабочие не поймут, что их спасение в солидарности, ничего хорошего их не ждет. А для начала нужно выйти из государственного профсоюза, который создан для поддержки и так неограниченных полномочий начальства. А если это страшно, то хотя бы самим выбирать руководителя, а не покорно принимать предложенного руководством. Страх и покорность не способствуют благополучию, уверена председатель профсоюза РЭП Михнюк.