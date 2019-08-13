закрыть
13 августа 2019, вторник, 13:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зинаида Михнюк: Рабочий в Беларуси теперь «передается» от нанимателя к нанимателю

3
  • 13.08.2019, 13:13
Зинаида Михнюк: Рабочий в Беларуси теперь «передается» от нанимателя к нанимателю
Зинаида Михнюк

Новый Трудовой кодекс узаконил рабство.

Новый Трудовой кодекс Беларуси узаконил рабство и стал худшим в мире: все права имеет только наниматель, рабочего разрешено передавать из рук в руки, нанимателю предоставлено право без объяснения увольнять.

Капли положительного перекрываются отрицательным в сто крат, заявила «Радыё Рацыя» председатель Профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Зинаида Михнюк: «Кодекс законодательно закрепил принудительный труд. Все решает наниматель, и человек может расторгнуть контракт, только если он заканчивается. За месяц он пишет, что просит уволить его по истечении срока контракта. И только тогда может снять свое рабство и пойти к другому «барину» и попасть в такую же самую кабалу».

По словам Зинаиды Михнюк, пока рабочие не поймут, что их спасение в солидарности, ничего хорошего их не ждет. А для начала нужно выйти из государственного профсоюза, который создан для поддержки и так неограниченных полномочий начальства. А если это страшно, то хотя бы самим выбирать руководителя, а не покорно принимать предложенного руководством. Страх и покорность не способствуют благополучию, уверена председатель профсоюза РЭП Михнюк.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип