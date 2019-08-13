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Жильцов минской девятиэтажки на полгода оставили без лифтов

  • 13.08.2019, 15:18
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Жильцов минской девятиэтажки на полгода оставили без лифтов
Иллюстрационное фото onliner.by

В дело даже вмешалась прокуратура.

Более полугода жильцы девятиэтажного дома на проспекте Любимова в Минске вынужденно обходились без лифтов. Подрядчик сорвал все нормативные сроки по замене кабин, и уставшие ходить по ступенькам люди решили обратиться в прокуратуру, пишет «Онлайнер».

«Еще в 2018 году за счет средств бюджета Минска предусматривалась замена 12 пассажирских лифтов в жилом доме №34, корпус 1, на пр. Любимова. Для этих целей в январе 2019 года был заключен договор строительного подряда. Срок окончания работ — конец апреля 2019 года. КУП „ЖКХ Московского района г. Минска“ должно было осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, соблюдением сроков. На конец июля 2019 года нормативные сроки выполнения работ были сорваны. В эксплуатацию не ввели 9 из 12 лифтов. Причина — нарушение подрядчиком требований технических нормативных актов в сфере строительства», — уточняется на сайте Генпрокуратуры.

Неэффективный контроль за ходом строительно-монтажных работ также повлек значительное превышение нормативных сроков строительства, убеждены в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры с 26 июля по 2 августа 2019 года оставшиеся 9 лифтов были введены в эксплуатацию. Подрядчику выставили досудебную претензию по факту затягивания сроков, а жильцам дома пересчитали плату за жилищно-коммунальные услуги.

«Виновное должностное лицо, которое не обеспечило контроль за ходом работ и надлежащее рассмотрение обращений, привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в прокуратуре Минска.


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