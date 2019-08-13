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Видеофакт: Азаренко сыграла в теннис с юной болельщицей после победы над Бенчич

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  • 13.08.2019, 20:24
Видеофакт: Азаренко сыграла в теннис с юной болельщицей после победы над Бенчич

Белоруска сыграла с болельщицей после матча первого круга турнира в Цинциннати.

Белоруска Виктория Азаренко сыграла в теннис с юной болельщицей после матча первого круга престижного турнира категории "Премьер" в Цинциннати, передает pressball.by.

Поединок завершился отказом соперницы нашей соотечественницы Белинды Бенчич. Одна из болельщиц на трибунах предложила Виктории сыграть несколько розыгрышей, и белоруска согласилась.


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