Видеофакт: Азаренко сыграла в теннис с юной болельщицей после победы над Бенчич 3 13.08.2019, 20:24

Белоруска сыграла с болельщицей после матча первого круга турнира в Цинциннати.

Белоруска Виктория Азаренко сыграла в теннис с юной болельщицей после матча первого круга престижного турнира категории "Премьер" в Цинциннати, передает pressball.by.

Поединок завершился отказом соперницы нашей соотечественницы Белинды Бенчич. Одна из болельщиц на трибунах предложила Виктории сыграть несколько розыгрышей, и белоруска согласилась.