закрыть
14 августа 2019, среда, 10:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые нашли древнейшее высокогорное поселение людей

1
  • 14.08.2019, 8:26
  • 1,984
Ученые нашли древнейшее высокогорное поселение людей

Раньше считалось, что в исторической перспективе люди начали обживать горы сравнительно недавно.

Какой путь вы готовы пройти, если от этого напрямую зависит ваша жизнь? Вероятно, в реальности вы сами удивились бы собственной выносливости. Люди — существа разносторонние, и на протяжении всей истории своего биологического вида они расселились по всем уголкам земного шара. Одни регионы были заселены раньше, другие — позже, пишет popmech.ru.

До недавнего времени ученые полагали, что человечество расселилось на территории горных регионов сравнительно недавно. И это звучит логично: низкий уровень кислорода и непредсказуемые перепады температуры заставили бы каждого дважды подумать, а стоит ли вообще разбивать стоянку в этом негостеприимном, хоть и живописном районе на высоте свыше 4000 метров.

Однако новое исследование доказывает, что такие мелочи не слишком заботили наших предков, и они обосновались на высокогорье еще в период палеолита, на рубеже последнего ледникового периода — это глубочайшая древность. «Наша работа — результат комбинированного археологического, почвенного биогеохимического, ледникового, хронологического и зоогеографического анализа», объясняет команда в своей работе.

Команда исследовала скальное укрытие Финча-Хабера и пять обнажений, где, вероятно, добывали обсидиан, на высоте 4000 метров над уровнем моря в южной части Эфиопии. Все обнажения скрывали в себе достаточное количество доказательств того, что в прошлом на их территории жили люди. Это были преимущественно каменные артефакты, осколки керамики, фрагменты костей грызунов и скорлупы страусиных яиц, а также бусы из стекла.

А еще фекалии. Много, очень много фекалий.

Углеродное датирование показало, что самые ранние артефакты были созданы примерно 47 000 — 31 000 лет назад — во времена, когда последний ледниковый период все еще был в силе. Поблизости от поселения располагались отложения льда, потенциально обеспечивая людей запасом воды. Исследователи объясняют, что наличие надежного и постоянного источника поверхностных вод им подсказали жуки, которые обитают лишь во влажной среде.

Стоит отметить, что хоть это и старейшая из известных на сегодняшний день стоянок Homo sapiens, гоминиды в целом обживали высокогорье и намного раньше. Так, кости денисовских людей были найдены на восточных склонов Тибетского нагорья на высоте 4600 метров над уровнем моря, а возраст самих останков составляет 160 000 лет.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип