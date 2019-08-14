Ученые нашли древнейшее высокогорное поселение людей 1 14.08.2019, 8:26

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Раньше считалось, что в исторической перспективе люди начали обживать горы сравнительно недавно.

Какой путь вы готовы пройти, если от этого напрямую зависит ваша жизнь? Вероятно, в реальности вы сами удивились бы собственной выносливости. Люди — существа разносторонние, и на протяжении всей истории своего биологического вида они расселились по всем уголкам земного шара. Одни регионы были заселены раньше, другие — позже, пишет popmech.ru.

До недавнего времени ученые полагали, что человечество расселилось на территории горных регионов сравнительно недавно. И это звучит логично: низкий уровень кислорода и непредсказуемые перепады температуры заставили бы каждого дважды подумать, а стоит ли вообще разбивать стоянку в этом негостеприимном, хоть и живописном районе на высоте свыше 4000 метров.

Однако новое исследование доказывает, что такие мелочи не слишком заботили наших предков, и они обосновались на высокогорье еще в период палеолита, на рубеже последнего ледникового периода — это глубочайшая древность. «Наша работа — результат комбинированного археологического, почвенного биогеохимического, ледникового, хронологического и зоогеографического анализа», объясняет команда в своей работе.

Команда исследовала скальное укрытие Финча-Хабера и пять обнажений, где, вероятно, добывали обсидиан, на высоте 4000 метров над уровнем моря в южной части Эфиопии. Все обнажения скрывали в себе достаточное количество доказательств того, что в прошлом на их территории жили люди. Это были преимущественно каменные артефакты, осколки керамики, фрагменты костей грызунов и скорлупы страусиных яиц, а также бусы из стекла.

А еще фекалии. Много, очень много фекалий.

Углеродное датирование показало, что самые ранние артефакты были созданы примерно 47 000 — 31 000 лет назад — во времена, когда последний ледниковый период все еще был в силе. Поблизости от поселения располагались отложения льда, потенциально обеспечивая людей запасом воды. Исследователи объясняют, что наличие надежного и постоянного источника поверхностных вод им подсказали жуки, которые обитают лишь во влажной среде.

Стоит отметить, что хоть это и старейшая из известных на сегодняшний день стоянок Homo sapiens, гоминиды в целом обживали высокогорье и намного раньше. Так, кости денисовских людей были найдены на восточных склонов Тибетского нагорья на высоте 4600 метров над уровнем моря, а возраст самих останков составляет 160 000 лет.