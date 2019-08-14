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Сенат Италии отказался от голосования по доверию правительству

  • 14.08.2019, 9:31
Сенат Италии отказался от голосования по доверию правительству

Сделка, предложенная Маттео Сальвини движению «5 звезд», не сработала.

Сенат республики - верхняя палата парламента Италии - отклонил предложение правопопулистской "Лиги" во главе с ее федеральным секретарем Маттео Сальвини о проведении 14 августа голосования по вопросу о недоверии правительству премьер-министра Джузеппе Конте, сообщает dw.com.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщило итальянское агентство ANSA. По его данным, против инициативы "Лиги" выступили Движение "5 звезд", Демократическая партия, "Свободные и равные", а также Движение за автономию.

Конте 20 августа должен будет выступить по вопросу о политическом кризисе перед депутатами в Палаццо Мадама - резиденции итальянского Сената в Риме.

Неожиданная сделка

До этого Маттео Сальвини на дебатах в парламенте предложил Движению "5 звезд" неожиданную сделку: он пообещал поддержать парламентскую реформу, предлагаемую лидером этого объединения Луиджи Ди Майо, в обмен на его согласие на проведение досрочных выборов. Ди Майо, в частности, настаивает на сокращении числа депутатов с нынешних 950 до 605. Лидер "5 звезд" на уступки, однако, не пошел.

Между тем на фоне усиливающегося кризиса к сдержанности призвал и экс-премьер Италии Маттео Ренци, подчеркнувший, что не позволит подорвать согласие между партиями, позволяющее сохранить дееспособность нынешнего парламента.

Судьба коалиционного правительства под вопросом

В четверг, 8 августа, Маттео Сальвини потребовал провести досрочные выборы в парламент страны, поставив под вопрос судьбу коалиционного правительства. "Мы не хотим дополнительных мест (в парламенте. - Ред.) или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - заявил вице-премьер.

Политик, занимающий также пост главы МВД страны, указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд" в парламенте, усиливающихся на протяжении последних месяцев, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой непрочной коалиции правящих партий.

Рост противоречий

Конфликт обострился после того, как "5 звезд" 7 августа проголосовало против многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом, поддерживаемого «Лигой".

Другими предметами для разногласий стали предоставление большей автономии отдельным регионам Италии и минимальный размер оплаты труда.


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