Болтон: Технологии гиперзвукового оружия Россия украла у США 2 15.08.2019, 8:49

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Джон Болтон

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник Трампа прокомментировал взрыв на секретном полигоне под Северодвинском.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у Штатов технологиях.

Об этом он сказал в интервью The Voice of America, комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском в России (перевод — nv.ua).

Болтон заявил, что США известно больше, чем он может сказать, но взрыв под Северодвинском является примером того, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то там явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — The Voice of America (@VOANews) August 14, 2019

Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв и пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что ЧП произошло во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Российские власти сообщали о двух погибших и шести пострадавших.

В день взрыва в Северодвинске зафиксировали «краткосрочное повышение радиационного фона». Уровень радиации был превышен в 4−16 раз.

Позже в госкорпорации Росатом сообщили, что во время происшествия на военном полигоне погибли пять сотрудников ядерного центра в Сарове.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.