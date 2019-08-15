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В Молдове отменили смешанную избирательную систему

  • 15.08.2019, 14:20
В Молдове отменили смешанную избирательную систему

Кроме возвращения к пропорциональной системе, закон предусматривает снижение избирательного порога для партий.

Парламент Молдовы 15 августа принял в третьем окончательном чтении законопроект о возвращении к пропорциональной системе выборов в парламент.

Как сообщает NewsMaker, за это проголосовали 59 депутатов правящей коалиции и представители фракции «Шор".

Как заявил на заседании председатель правового комитета парламента Серджиу Литвиненко, комиссия учла все поправки депутатов после рассмотрения проекта в двух чтениях.

Законопроект, кроме возвращения к пропорциональной системе, предусматривает снижение избирательного порога для партий с 6% до 5% и с 8% до 6% для избирательных блоков, позволяет голосовать за рубежом по просроченным паспортам, позволяет гражданам, получившим доходы за рубежом, жертвовать деньги партиям.

Также документ предусматривает возвращение запрета на агитацию в день выборов и за день до выборов.

Напомним, парламент Молдовы 31 июля также ввел мораторий на выдачу гражданства страны в обмен на инвестиции.


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