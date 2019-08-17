Взбунтовавшиеся работники БелАЭС: Не уедем, пока не получим деньги 14 17.08.2019, 8:19

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Работники два месяца сидят без зарплаты.

«Я два месяца отработал и дарить свои деньги никому не собираюсь», возмущенно говорит один из рабочих-монтажников, который приехал работать вахтой на БелАЭС из России.

15 августа около 50 таких же работников вышли на главную площадь в Островце. У людей только одно требование — чтобы им выплатили зарплату за два месяца. Их вахта закончилась, куплены билеты домой, они боятся, что после отъезда не увидят заработанного. Представители фирмы, которая их наняла на работу в Беларуси, недоумевают, почему работники подняли шум, ведь «они действуют в рамках закона». Tut.by побывал в Островце и попытался разобраться в сложившейся ситуации.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

«У нас к начальству нет никакого доверия»

Журналисты приехали в Островец 16 августа. С рабочими договорились встретиться на той же площади, где они днем раньше «митинговали». Однако возле Ленина никого не нашли. Люди стояли в сквере вместе с милицией. Правоохранителей насторожило, что рабочие снова стали собираться, и они решили разобраться, что происходит. На всякий случай милиция подошла и к журналистам, посмотрела удостоверения и записала данные.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Беседовали с монтажниками журналисты уже в доме, который для них арендовала компания акционерное общество «Сезам».

— Нам не выплатили зарплату за два месяца, — почти хором сказали парни. — Нам должны деньги за часть июня, июль и часть августа.

Парни приехали работать в Беларусь из разных уголков России. Они должны были проводить монтажные работы на строящейся БелАЭС. Все они нашли эту работу по объявлению. Заполнили анкеты через интернет. Их наняли. Нанимателем оказалась компания из Санкт Петербурга «Стройинвестпроект».

Работников «Стройинвестпроекта» в Беларусь пригласило акционерное общество «Сезам». А эта компания заключила договор с генподрядчиком строительства БелАЭС — «Атомстройэкспортом».

— В день мы зарабатывали по 3100 российских рублей. 350 из них — это суточные, нам их платили российскими на карточку раз в неделю — по 2 450 рублей в сумме. 2750 шло в зарплату, — рассказывают про систему оплаты труда работники.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Как рассказывают парни, всем должны разные суммы: кто-то заработал 80 тысяч, а кто-то и 50.

— «Стройинвестпроект» за июнь обещал заплатить с 25 по 30 число. Потом сроки перенесли на 1−2 августа. Потом на 10 число. В общем, денег до сих пор нет, — рассказывают работники. — На вопрос, почему не платят, нам сказали, что «Сезам» не перевел деньги. А сегодня сообщили, что деньги за июнь уже поступили, но получим мы их только в среду или четверг на следующей неделе. Во-первых, у нас к начальству уже нет никакого доверия. Во-вторых, вахта закончилась, нам начали покупать билеты, чтоб мы ехали домой. Кто-то должен уехать уже в субботу, кто-то в воскресенье. Но как мы поедем, если нам даже суточные уже не платят и на маршрутку от Островца до Минска денег нет. А в дороге чем питаться, воздухом?

Впрочем, по словам работников, и здесь они оставаться не могут: опять-таки командировочные не платят — есть нечего, плюс начальство говорит, что больше не будет арендовать дом для них.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

— Не понимаю, в чем проблема? Сумма, которую нам на всех должны, смехотворна по сравнению с теми деньгами, которые вращаются в сфере атомной энергетики. Люди выполнили свою работу, к ней никаких претензий нет, рассчитались бы с нами и адью, никаких конфликтов не было бы! — возмущается один из присутствующих. — Мы ехали на большие заработки. Между прочим, здесь собрались люди которые работали на российских газопроводах, буровых вышках, с опытом. Но смирились, что получим меньше. Однако даже на те копейки, которые мы зарабатываем, нас хотят кинуть.

Рабочие говорят, что когда они отсюда уедут, то точно никаких денег не получат. Ведь по их словам, они работали без договоров.

— Нам обещали по приезду сюда оформить договора. Сначала сказали, что это будет во второй половине июля, — рассказывает один из рабочих. — Но мы их не получили. Недавно снова озадачились этим вопросом, руководство сказало, что будут делать. То есть до сих пор они не готовы. Нам уже ехать назад пора, а ни договоров, ни денег нет.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Много людей уже уехало домой, без денег. Как рассказали оставшиеся работники, всего их приехало человек 80 сюда, а осталась горсточка.

Кроме того, что люди пока не получили зарплаты, они говорят, что им пришлось здесь еще и потратиться.

— Я несколько раз простывал, температура 38 была. Медуслуги для россиян у вас все платные. За терапевта и флюорографию пришлось заплатить около 30 рублей. Никто не возместил эти расходы, больничный за свой счет, его тоже не оплачивают, — рассказал один из монтажников. — Миша наш несколько недель болел, у него было воспаление легких, ему деньги никто не выплачивал.

Пожаловались рабочие и на то, что им приходилось тратиться на то, что должны были выдавать.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

— Я сам лично краги — перчатки для сварочных работ, три раза покупал. Они стоят от 8 до 12 рублей. Они через неделю приходят в негодность при нашей интенсивности работ. Никто нас этим не обеспечивал, — добавил монтажник, который занимался сваркой. — Спецодежда, которую нам выдали, порвалась, через неделю начала расходится по швам.

Некоторым, как они рассказывают, даже не новую одежду дали, а «после кого-то». Сказали, мол, еще нормальная, можно поносить. Некоторым по неделе пришлось ходить в кроссовках, потому что не было спецобуви нужного размера.

— Я два месяца отработал и дарить свои деньги никому не собираюсь! — уверенно заявил сварщик.

— Как эти каменные сердца отправляют взрослых мужчин к семьям без копейки денег? Сейчас детей собирать в школу, одевать. Вон у Рената 4 девочки, — добавил еще один из присутствующих. — Наши требования: мы не просим чего-то чужого. Дайте нам наше, за отработанные часы. Мы даже за свой счет уедем отсюда.

«Буду требовать от вашего руководства, чтобы с вами рассчитались»

Когда журналисты собирались уже уезжать, возле нашей машины заметили двух мужчин с какими-то бумагами в руках. Это были представители АО «Сезам» и «Стройинвестпроекта».

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Позже подошло и несколько рабочих.

— Вы пригласили СМИ не дойдя до руководства компании, — обратился Гусев Сергей, главный инженер АО «Сезам» к работникам. — Я, как представитель компании, выдержал все договорные отношения с компанией «Стройинвестпроект», в которой вы работаете. Но везде прозвучало, будто «Сезам» не платит зарплату. В нашем договоре прописаны все условия, и условия оплаты в том числе. Согласно документу работа оплачивается в течение 45 суток с момента подписания акта выполнения этих работ.

Журналистам показали документ. Там действительно прописано, что «заказчик ежемесячно оплачивает причитающуюся исполнителю сумму за услуги по предоставлению работников в течение 45 дней, с момента подписания акта оказанных услуг и выставления счета».

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

— Каждый месяц все ваши работы актируются. Кроме того, у меня есть договоренность, что вам компенсируется в том числе и проезд. Общая цифра задолженности за июнь — 12 миллионов 131 тысяча с копейками российских рублей. Сегодня 16 число, я все оплатил, — сказал Сергей Гусев и подтвердил свои слова актом за 30 июня и платежным поручением за 16 августа.

То есть компания «Сезам» не нарушила сроки выплаты, если не придираться, что в июле 31 день, а не 30. И деньги переведены были 16 августа, а не 15. Получается, что прошло 47 дней вместо 45.

— Дальше я буду требовать от вашего руководства, чтобы с вами рассчитались, — сказал главный инженер «Сезама». — У меня договоренность с компанией «Стройинвестпроект», что я приглашаю их на работу на основании договора. Я предоставляю вам жилье. Они обязаны выплачивать вам командировочные. Командировочные вам выплачивают, вы проживаете в нормальных условиях. То есть опять-таки к компании «Сезам» вопросов нет. Дальше идут взаимоотношения вашего подрядчика и вас. Но даже в этом случае я не имею права вас бросать. Потому что я пригласил на работу вашу компанию и соответственно вас. Я обязан контролировать все: начиная от вашего здоровья, заканчивая финансами.

— Но ведь больничные нам не оплатили?! — заметил один из рабочих.

— Больничные оплатили тяжелым. Мелкие не оплачиваем, — ответил представитель петербургской компании Евгений.

— Но ведь если есть больничный, то он должен быть оплачен, — настаивал работник.

— Вы в другой стране и договор у вас с Россией, — возразил Евгений.

— Но мы вообще без договоров работаем, — сказал работник. — Когда мы сюда приехали, нам обещали их сделать, но прислали какие-то фиктивные бумажки, мы узнавали у юриста.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Спор прервал Сергей Гусев. Он сказал, что всех принимали на работу по договорам и они есть в отделе кадров компании. Есть у людей и командировочные удостоверения, согласно которым выплачиваются суточные. Однако работники сказали, что «в глаза их не видели». И поинтересовались, почему удостоверений нет у них на руках. Кстати, позже Евгений добавил, что, мол, народ сам отказался от договоров. Ведь по ним они бы получили только 18 тысяч в месяц, а без них — больше.

— Если вам нужна защищенность и вам ее не хватает в вашей компании, у вас есть условия, которые не выдерживает «Стройинвестпроект», почему вы не пришли к нам и не сказали, я не хочу работать в «Стройинвестпроект», хочу работать в «Сезаме»?- поинтересовался Сергей Гусев. — Идите к нам работать. Условия те же, проживание то же, единственное — командировочных живых вы не будете получать, у нас так не положено. Но мы их начисляем вместе с заработной платой. У меня есть график работ, есть тематический план, есть приказ руководства выполнить те или иные задачи. Каждые ваши руки, которые уходят, для меня это минус. Поэтому я готов вас принять на работу.

Фото: Ольга Шукайло / TUT.BY

Работники сказали что обдумают предложение и снова вернулись к вопросу о зарплате. На вопрос, почему же «Стройинвестпроект» не заплатил за июнь с 25 по 30 августа как обещалось, и даже сейчас, когда деньги на счету есть, переведут их только в среду или четверг, наниматель не ответил.

— Мы прекрасно понимаем, что такое банковские дни. Сегодня деньги пришли на счет. Сейчас их уже никуда не отгрузить, ничего не начислить, — пояснил Сергей Гусев. — В понедельник вечером, на крайний случай во вторник деньги у вас будут. Это за июнь. Кроме того, я буду настаивать, чтоб ваша компания те деньги, которые мы ей отправили, изыскала возможность авансировать зарплаты и за июль, чтобы снять эту напряженность. Я заинтересован, чтобы ребята были довольны.

Также Сергей Гусев обещал проследить, чтобы работникам оплатили билеты домой и дорожные расходы.