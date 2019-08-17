Военные и оппозиция в Судане подписали договор о временном правительстве 17.08.2019, 16:59

Правящий Военный совет и гражданская оппозиция подписали соглашение о разделе власти.

Согласно документу, в новый руководящий совет войдут представители и военных, и гражданских сил, передает РБК со ссылкой на ВВС.

Церемония подписания проходит в столице государства Хартуме, на ней присутствуют премьер-министры Эфиопии и Египта и президент Южного Судана. По новому соглашению, во временный правящий совет войдут 11 человек - шесть гражданских и пять военных. Он будет управлять страной до проведения выборов.

Командующий Вооруженными силами страны, замруководителя совета генерал-лейтенант Мохамед Хамдан «Хемети» Дагало пообещал соблюдать условия договора.

«Даже без соглашения нам [придется] работать в этом направлении, потому что это в интересах страны, — заявил военный. — Поэтому мы должны выполнять соглашение, придерживаться и сохранять его».

Беспорядки охватили Судан после того, как в апреле в результате государственного переворота был отстранен от власти и арестован диктатор Омар аль-Башир, управлявший страной с 1993 года. Управление Суданом перешло военному совету. В мае военные и оппозиция договорились об установлении в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к скорейшему формированию правительства.

В начале июля в ряде городов Судана прошли массовые протесты. По информации Министерства здравоохранения страны, в результате беспорядков погибли семь человек, из 181 пострадавшего 27 получили огнестрельные ранения. Позже военные и оппозиция договорились о создании нового правительства.

12 июля в Судане произошла очередная попытка государственного переворота. Как сообщал Военный совет, к ней были причастны 12 военнослужащих.