Белорусские медики смогли выходить младенца весом 790 граммов 17.08.2019, 18:14

В общемировой практике выходить младенца весом меньше килограмма – сверхсложная задача.

История совершенно волшебная. А ведь могла закончится трагично, пишет kp.by.

Несколько месяцев назад на сроке в 28 недель родилась крохотная девочка. Почему так рано? Как сообщили в пресс-службе Минздрава, маме с врожденной тромбофилией пришлось сделать экстренную операцию: кесарево сечение в связи с ухудшающимся состоянием здоровья.

Глубоко недоношенную малышку весом всего в 790 граммов доставили в отделение анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя». Медики сделали практически невозможное, ведь выхаживание младенцев с массой тела менее 1 кг и рожденных на сроке менее 28-й недели гестации — одна из самых сложных медико-организационных задач. Малышку заново научили дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения. Спустя какое-то время состояние крохотной девочки стабилизироалось. Чуть позже девочку-дюймовочку продолжили лечить в плановом отделении для недоношенных детей. Сюда малышку перевели в возрасте 44 дней жизни. И с массой тела уже 1,4 кг!

Здесь она находилась вместе с мамой и папой. Как рассказали медики, младенца выхаживали по методу кенгуру. Девочку мама кормила грудью, и когда ее выписали домой, весила она уже 1950 граммов. Браво медикам и здоровья малышке.