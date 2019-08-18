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Названы пять самых ярких сериалов августа

  • 18.08.2019, 20:57
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Названы пять самых ярких сериалов августа

Один из них - документальный фильм о супруге принца Чарльза.

В августе на экраны выходит много сериалов: как новых, так продолжений проектов. Например, зрители наконец-то увидят реинкарнацию "Беверли Хиллз, 90210", тизер которого уже есть в сети.

Segodnya.ua предлагает узнать, какие сериалы стоит посмотреть в августе 2019-го.

"Настоящая Камилла"

Дата премьеры: с 1 августа, True Royalty TV

Телеканал True Royalty TV выпускает документальный фильм о Камилле Паркер-Боулз, герцогине Корнуэльской и супруге принца Чарльза. Камилла впервые подпускает так близко к 70 годам своей жизни – началу романа с Чарльзом, который его семья не одобрила, тайному возобновлению отношений во время брака принца с Дианой Спенсер и свадьбе в 2005-м, через десять лет после разводов со своими первыми супругами.

"Дорогие белые", 3 сезон

Дата премьеры: с 2 августа, Netflix

Комедийно-драматический сериал переносит в вымышленный университет Лиги плюща, где группа темнокожих студентов во главе с Самантой Уайт разъясняет окружающим, что не так с их поведением и в чем проявляется расизм. Ко всем социальным проблемам здесь подходят с долей сатиры, но предельно серьезно.

"Беверли Хиллз, 90210", 1 сезон

Дата премьеры: с 7 августа, Fox

Оригинальный состав сериала 90-х возвращается на экраны. Сам сериал шел ровно десять лет, с 1990-го по 2000-й, в 2008-м обновлялся "новым поколением", а теперь Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Шеннен Доэрти, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Габриель Картерис и Брайан Остин Грин снова вместе.

"Блеск", 3 сезон

Дата премьеры: c 9 августа, Netflix

Героини третьего сезона Элисон Бри, Бетти Гилпин и другие звезды GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling), превратившиеся из актрис в рестлерш, отправляются из Голливуда восьмидесятых в Лас-Вегас. Лейтмотив женской борьбы в третьем сезоне на ринге и за его пределами: Roxette — Listen To Your Heart.

"Любовники", 5 сезон

Дата премьеры: с 25 августа, Showtime

"Любовники" вышли еще в 2014 году, взяли "Золотой глобус" как лучший сериал в категории "драма". Этим летом выходит уже пятый сезон, который расскажет о последствиях ужасающих событий предыдущего. Персонажи осознают: если они действительно хотят изменить свое будущее, то должны сначала оглянуться назад.


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