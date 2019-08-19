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Брать или не брать

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  • 19.08.2019, 15:02
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Брать или не брать

Как Беларусь идет по опасной дорожке.

В сети гуляет информация, опубликованная РБК, согласно которой именно Беларусь стала крупнейшим должником России среди всех стран мира, пишет «Салiдарнасць».

По этим данным, на 1 июня 2019 года наша страна задолжала российским кредиторам более 7,5 миллиарда долларов. Причем, за последние семь лет эта сумма выросла в два раза. Но впечатляет больше всего даже не это.

В списке вместе с нашей страной фигурируют еще два крупных должника России – Украина и Венесуэла.

Обе эти страны, как и Беларусь, на протяжении долгого времени были подсажены на российскую кредитную «иглу». Причем, российские деньги чаще всего являлись альтернативой, которая позволяла не брать кредиты от МВФ (читай – от США и всего западного мира).

И выбор здесь был довольно простой.

Либо получить кредит от МВФ – в этом случае от страны, как правило, требовалось проводить реформы: уменьшать государственное регулирование, бороться с коррупцией, поддерживать малый и средний бизнес. Грубо говоря, идти по западному пути развития.

Либо взять российские деньги, для которых не нужно проводить реформы. А всего лишь в кулуарах договориться о «распилах», откатах, газопроводах, военных базах и прочей геополитике. А это – уже российский путь в классическом исполнении.

По сути, это выбор между синей и красной таблеткой, как в фильме «Матрица». Выбирая между российским кредитом и кредитом от МВФ, страны делают судьбоносный выбор, который всегда имеет далеко идущие последствия.

Какая судьба в итоге постигла Венесуэлу и Украину, экономика которой пришла к краху еще во времена Януковича, всем хорошо известно. И то, что Беларусь оказалась в такой незавидной компании, должно внушает серьезные опасения.


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