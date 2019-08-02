10 знаменитых белорусов, которые стали героями в раннем возрасте 2.08.2019, 22:29

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Истории знаменитых белорусских героев.

«Жизнь длится лишь мгновение, – говорил Жан-Жак Руссо. – Сама по себе она – ничто, и ценность ее зависит от сделанного». Статья planetabelarus.by – лишь поиск доказательств того, что стать героем никогда не рано.

Князь Изяслав (около 979 – 1001)

Прожил 22 года.

Сын полоцкой княжны Рогнеды и киевского князя Владимира, Изяслав взошел на престол Полоцка еще мальчиком, в 988 году. Летописцы характеризовали его как умного и образованного человека, книжника. Более того, считается, что обучение грамоте первым из восточнославянских правителей ввел в своем княжестве именно Изяслав.

Владимир хочет покарать Рогнеду, но за неe вступается княжич Изяслав. Миниатюра Радзивилловской летописи, XV в..jpg

Любопытно, что в городе, названном в честь князя – Заславле, – ему установлено целых три памятника (!): Изяслав в детстве, юности и… пожилом возрасте, до которого князь – родоначальник династии Рогволодовичей так и не дожил.

Королевич Казимир (3.10.1458 – 4.03.1484)

Прожил 25 лет.

Внук короля Ягайло и Софьи Гольшанской, сам Казимир воспитывался как будущий венгерский монарх, но когда политический расклад изменился, сосредоточился на делах Польши и ВКЛ. В конце 1483 года вместе с отцом, королем Казимиром IV, он отправился на съезд шляхты в Люблин, но из-за плохого самочувствия остановился в Гродно, в Старом замке, в котором вскоре и скончался – как полагают историки, от туберкулеза.

Прах королевича перевезли в Вильню, где похоронили в часовне кафедрального собора Святого Станислава. А спустя сто с небольшим лет гроб Казимира был вскрыт, и его останки оказались нетронутыми тленом. В 1604 году в том же храме состоялась церемония канонизации королевича Казимира – так Великое княжество Литовское получило первого небесного покровителя-литвина, в честь которого с начала XVII века в Вильне (ныне Вильнюсе) проходит ежегодная ярмарка ремесел Казюки (Казюкас). К слову, святой Казимир считается патроном и Гродненской католической епархии.

Барбара Радзивилл (6.12.1520 – 8.05.1551)

Прожила 30 лет.

Излагать, даже кратко, историю жизни Джульетты белорусского Средневековья нет смысла – ее хоть однажды слышали все. И какими только эпитетами ни награждали первую красавицу ВКЛ – от «великой блудницы» до святой (многие исследователи считают, что чудотворная икона Остробрамской Божьей Матери, Виленская Мадонна, была написана именно с нее). Одно очевидно: она была, пожалуй, первой в наших краях королевой, вышедшей замуж не по договоренности, а по любви. Впрочем, трон принес ей только мучения, не прекратившиеся и после смерти, когда по неосторожности возлюбленного Барбара превратилась в призрак Черной Панны.

Среди знаменитых Радзивиллов не одна она не пережила 30-летний рубеж. Вспомним хотя бы Людвику Каролину Радзивилл (1667–1695), которая после брака с сыном бранденбургского курфюрста переехала в Берлин и оттуда спонсировала строительство кальвинистских сборов на территории Беларуси, поддерживала Слуцкую типографию. Или князя Доминика Радзивилла (1786–1813) – последнего представителя несвижской ветви славного рода, участника похода Наполеона на Москву, а также последнего, кто видел легендарных 12 золотых апостолов.

София Слуцкая (1.05.1585 – 19.03.1612)

Прожила 26 лет.

Думала ли в юности эта рано осиротевшая владелица Слуцкого и Копыльского княжеств, наследница колоссальных богатств рода Олельковичей и самая завидная невеста во всей Речи Посполитой, что станет белорусской православной святой? Вряд ли. Вышедшая замуж, в отличие от Барбары Радзивилл, не по любви, а согласно договоренности ее опекунов Ходкевичей с теми же Радзивиллами, София умерла от родов мертворожденной дочери. Похоронили княгиню в Замковой церкви Слуцка, рядом с отцом, но останки оказались нетленными, на гробнице стали происходить чудеса, а однажды крестный ход с ее мощами даже спас город от холеры.

Официально Православной церковью София Слуцкая была канонизирована в 1984 году. К слову, во многом благодаря именно княгине ее родной Слуцк в свое время остался единственным православным крупным городом ВКЛ. Мощи святой сейчас хранятся в минском кафедральном соборе Святого Духа, а на родине, в Слуцке, ей установлен памятник.

Эмилия Плятер (13.11.1806 – 23.12.1831)

Прожила 25 лет.

Если бы не национально-освободительное восстание 1830–1831 гг., Эмилия наверняка снискала бы громкую славу как фольклористка, а может, и поэтесса. С детства девочка, родившаяся в Вильне в графской семье герба Плятер, а в девять лет переехавшая на Витебщину, собирала белорусские песни, увлекалась хореографией, писала стихи, стилизованные под народные плачи-голошения…

Когда в 1830 году в Варшаве вспыхнуло Ноябрьское восстание, Эмилия организовала в местечке Дусяты партизанский отряд из 280 стрелков, 60 всадников и нескольких сотен косинеров. За смелость и решительность в боях командование повстанческими силами присвоило девушке звание капитана. А после трагической смерти белорусской Жанны д’Арк, заболевшей во время одного из зимних переходов, лично знавший Эмилию Адам Мицкевич написал в ее честь пронзительное стихотворение «Смерть полковника».

Кастусь Калиновский (21.01.1838 – 10.03.1864)

Прожил 26 лет.

Другой знаменитый участник освободительного восстания, но уже следующего (1863–1864), его руководитель на территории Беларуси, Калиновский не нуждается в дополнительных представлениях. «Наше все» для многих современных патриотов, Кастусь известен еще и как публицист, оставивший нам актуальные и сегодня «Лісты з-пад шыбеніцы», написанные за несколько часов до публичной казни на Лукишской площади Вильни.

Калиновский и Плятер – лишь самые известные из молодых героев восстаний против Российской империи. А сколько их было всего – патриотов своей земли, попавших в русские жернова и погибших, не достигнув возраста Христа!.. Нельзя не вспомнить Якуба Ясинского (1761–1794), коменданта Вильни во время восстания под предводительством Тадеуша Костюшко. Он был отозван из ВКЛ и погиб при обороне Варшавы, едва ему исполнилось 33 года.

Игнатий Гриневицкий (17.06.1856 – 1.03.1881)

Прожил 24 года.

Этот скромный уроженец Бобруйского уезда бросил бомбу, от которой погиб российский император Александр II, и сам скончался от полученных в результате взрыва ранений через несколько часов после своей венценосной жертвы.

У Гриневицкого было немало последователей – революционеров-народовольцев, эсеров, также добровольно расставшихся с жизнью в молодом возрасте. Например, минчанин Иван Пулихов (1879–1906), покушавшийся на губернатора Курлова, чтобы отомстить за расстрел митинга горожан. За это 26-летний эсер был повешен на тюремных воротах, и тело его не снимали несколько дней.

Максим Богданович (27.11.1891 – 12.05.1917)

Прожил 25 лет.

Блестящий поэт, публицист, переводчик и литературовед, Богданович, несмотря на свой юный возраст, считается одним из создателей белорусской литературы и современного белорусского языка. Остается только представить и сожалеть о том, сколько еще всего мог бы создать молодой классик, не заболей он туберкулезом. Это произошло в 1909 году. А в самом начале 1917-го друзья поэта собрали деньги, чтобы отправить его в Крым на лечение. Но Максиму это уже не помогло.

В ялтинском доме, где умер Богданович, на кресле возле самой кровати, было обнаружено его предсмертное стихотворение, в котором он вспоминал свой единственный изданный при жизни сборник стихов:

У краіне светлай, дзе я ўміраю

У белым доме ля сіняй бухты

Я не самотны, я кнігу маю

З друкарні пана Марціна Кухты.

Алесь Дударь (24.12.1904 – 29.10.1937)

Прожил 32 года.

Еще один талантливый литератор – поэт, романист, критик, один из организаторов гремевшего в 1920-х объединения творческой молодежи «Маладняк» – разделил трагическую судьбу большинства его участников. В 1929 году за публикацию стихотворения «Пасеклi Край наш папалам…» Дударь был впервые арестован, в следующем году он уже фигурировал в сфабрикованном ОГПУ деле о националистической контрреволюционной организации «Саюз вызвалення Беларусi», а в 1937-м приговорен тройкой к расстрелу по обвинению в «антисоветской шпионско-террористической национал-фашистской деятельности».

Алеся Дударя расстреляли в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах минской тюрьмы НКВД – он был одним из ста деятелей белорусской культуры: поэтов, ученых, журналистов, уничтоженных в ту страшную ночь, вошедшую в историю как «Хрустальная ночь».

Марат Казей (29.10.1929 – 11.05.1944)

Прожил 14 лет.

Самый юный и один из самых почитаемых в советские годы белорусов – 14-летний партизан-разведчик Марат Казей, подорвавший гранатой себя и окруживших его гитлеровцев. Память о пионере-герое была увековечена во многих уголках СССР, в том числе экспрессивным монументом в центре Минска.