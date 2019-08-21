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«Бригаду отца отправили убирать гнездо шершней, папа погиб»

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  • 21.08.2019, 11:18
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«Бригаду отца отправили убирать гнездо шершней, папа погиб»
Геннадий Иванович Наумчик

Сын погибшего рабочего обратился в Минтруда.

В редакцию tut.by обратился житель Пуховичского района Дмитрий Наумчик. Его папа Геннадий Иванович работал на Руденской газонаполнительной станции. По словам молодого человека, 9 июля инженер по охране труда отправил бригаду его отца убирать гнездо шершней. «В тот же день от укуса насекомого отец умер», — рассказывает сын. На станции с версией сына не согласны. Говорят, убирать насекомых мужчину никто не заставлял, и сообщают, что их сотрудник скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Геннадию Ивановичу было 50 лет. Пять из них он работал слесарем-сантехником на Руденской газонаполнительной станции. На станции он и умер. В посмертном эпикризе написано, что случилось это 9 июля в 16.11. В графе «известные обстоятельства смерти» указано: «Со слов рабочих, укусил шершень».

— О том, что отца не стало, мы узнали в 18.30, — вспоминает Дмитрий. — Приехала то ли бухгалтер, то ли женщина из отдела кадров… Сказала, якобы они (Геннадий Иванович и его коллеги) полезли снимать гнездо шершней, и один шершень укусил отца.

На завтра коллеги отца подробнее рассказали Дмитрию о случившемся. В день трагедии, говорили они, непосредственный начальник Геннадия Ивановича уехал в Минск за запчастями.

— В это время на территории станции работали строители, — передает ту беседу сын. — Они наткнулись на гнездо шершней и попросили его убрать. Тогда инженер по охране труда, сказал бригаде, в которой был отец, устранить это гнездо. Кто-то из рабочих обратил внимание, что нужна специальная экипировка. Но инженер, по их словам, ответил: «Зачем?» Мол, там подняться и попшикать. В итоге им выдали только кусок пленки со штапиками и гвоздями.

Как понял молодой человек, гнездо шершней находилось в вентшахте. Рабочим якобы нужно было снять решетку, что размещалась на одном конце вентшахты, и забить этот проход пленкой. Затем с другой стороны «потравить шершней дихлофосом».

Как стало известно журналистам, гнездо находилось где-то на высоте трех метров. В бригаде Геннадия Ивановича было три-четыре человека. Забить штапики погибший вызвался сам. Почему? У сына нет ответа.

— Почему они не попросили руководство позвонить в МЧС?

— Они, может, и хотели, — говорит Дмитрий и вспоминает 2018-й: — Год назад, когда на работе они устанавливали бордюры, наткнулись на гнездо ос. Осы тогда папу покусали. Он побежал в санчасть, там его откачали. Инженер тогда лично возил его в больницу. Выходит, он знал, что отцу было плохо из-за насекомых, и все равно его не остановил (сам специалист говорит, что не знал об этих укусах и в больницу Геннадия Ивановича не возил).

По словам Дмитрия, рабочие находились у гнезда шершней, инженер по охране труда был рядом. В какой-то момент шершень якобы укусил Геннадия Ивановича в руку. Мужчина спустился со стремянки, инженер посоветовал ему опустить руку в воду. После этого слесарь-сантехник решил продолжить работу и снова поднялся на лестницу. Вскоре ему стало плохо.

— Его отправили в санчасть, там он и умер, — рассказывает Дмитрий. — Предприятие помогло организовать похороны. Но из руководства никто не пришел, не извинился. Уголовное дело не заведено. Пошли разговоры, якобы у отца было больное сердце и причиной смерти стала сердечная недостаточность. Но он в апреле проходил медкомиссию, проблем с сердцем у него нет (документального подтверждения этого в редакции нет).

Недавно Дмитрий встречался с инженером. Говорит, главный вопрос, который его волновал: зачем инженер по охране труда отправил бригаду к гнезду шершней.

— Понимаю, отца уже не вернуть, но почему после этой истории никто не наказан? — говорит Дмитрий. — На теле отца я насчитал шесть укусов шершней: четыре на лице, по одному на пальце и чуть выше кисти. Не хочу, чтобы сказали, что это просто случайность.

«В судмедэкспертизе указано: причина смерти — острая сердечная недостаточность»

На Руденской газонаполнительной станции рассказали: судмедэксперты не нашли на теле Геннадия Наумчика ни одного укуса шершня. На вопрос, почему во время работы погибший слазил со стремянки, чтобы окунуть руку в воду, отвечают: возможно, из-за испуга.

— В справке судмедэкспертизы указано: «Причиной смерти является острая сердечная недостаточность, обусловленная заболеванием сердечной мышцы», — зачитали документ в организации и пояснили, что поручения «лезть и снимать» гнездо насекомых рабочим никто не давал. — Было [поручение] забить отверстие пленкой. Но, если человек знал, что он не переносит укусов, он мог сказать: я не пойду, укусы мне противопоказаны. Он же шел туда не под приказом, а добровольно взял стремянку и полез. Он проходил медкомиссию. И нигде у него не указано, что у него аллергия на пчел.

В тот момент, говорят на станции, погибший находился в спецодежде. А именно «в том, что положено на работе»: куртка, штаны, шапка, рукавицы, ботинки.

— Не было вероятности, что, когда человек будет забивать отверстие, шершни его укусят?

— Наша станция находится в болоте, поэтому шершни летали по всей территории.

— Почему вы сразу не вызвали МЧС?

— МЧС приезжает только ночью, когда шершни в гнезде. Мы позвонили, нам сказали: «Ждите, приедем в десять вечера». В десять вечера они приехали и ликвидировали этих шершней.

— Почему не дождались вечера?

— Никто не думал, что так случится. Там забить надо было три палки, прибить пленку к отверстию.

«В ходе осмотра тела не было найдено следов от укусов»

В Следственном комитете сообщили: сейчас по этому делу проводится доследственная проверка.

— В ходе осмотра тела (Геннадия Наумчика) не было найдено следов от укусов, — рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель СК. — Согласно предварительным данным, полученным от специалистов комитета судебных экспертиз, причина смерти — сердечное заболевание.

В Пуховичский РОЧС вызов с Руденской газонаполнительной станции поступил в пять вечера на завтра после трагедии.

— Диспетчер объяснил, что снятие жалящих насекомых проводится после захода солнца, когда все они возвращаются в гнездо, говорит Анастасия Швайбович, официальный представитель МЧС Минской области. — 10 июля в девять вечера наши подразделения выехали на станцию.

На завтра со станции в МЧС поступил еще один вызов. Снова сообщали о шершнях. Спасатели вновь выезжали на место. А позже были на территории еще и 15 июля.

P. S. В конце июля Дмитрий Наумчик обратился в Минтруда и соцзащиты, просил, чтобы на предприятии провели проверку. Ставить точку в этой истории он пока не намерен.

— На станции я сказал, что пойду до конца, — не скрывает эмоций молодой человек. — Хочу, чтобы виновных в смерти отца привлекли к ответственности.


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