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  • Василий Головнин
  • 21.08.2019, 14:45
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Фото: Reuters

Протесты в бывшей британской колонии становятся личной проблемой для председателя КНР.

Надежды Пекина на спад невероятных по численности протестов в Гонконге пока не оправдались: в минувшее воскресенье в центре этого особого административного района КНР на манифестацию вновь вышли сотни тысяч местных жителей. Организаторы акции называют цифру 1,7 миллиона, полиция общих данных не приводит, но факт очевиден: это было настоящее людское море. Не уступающее по масштабам манифестациям в июне, когда в них единовременно участвовали более миллиона жителей Гонконга с его населением в семь с половиной миллионов человек.

Митинг в минувшее воскресенье был разрешен в центральном Виктория-парке, а марш по улицам полиция запретила «по соображениям безопасности». Однако быстро стало ясно, что указание властей выполнено не будет. Парк мгновенно заполнился до отказа, и гигантские колонны людей под жарким тропическим дождем стали расползаться оттуда по всему центру города. Очевидцы рассказывают, что двигаться в огромной плотной толпе под непрерывным ливнем было физически очень нелегко, хотя некоторые шли с детьми, присутствовали люди всех возрастов.

В отличие от предыдущих акций полиция людям не препятствовала и вела себя смирно. Впрочем, и участники гигантской манифестации прилагали все усилия к тому, чтобы актов насилия не было: с места события сообщали, что демонстранты сами одергивали молодежь, когда та пыталась задирать полицейских.

«Свободу Гонконгу! — скандировали заливаемые дождем манифестанты. — Революция сейчас! Долой полицейское насилие!».

В поддержку последнего лозунга многие участники демонстрации заклеили себе медицинскими повязками один глаз — в знак солидарности с медсестрой, которая в ходе одной из предыдущих акций оказывала помощь пострадавшим и лишилась глаза из-за прямого попадания полицейской травматической пули.

Были подтверждены и прежние политические лозунги, включая проведение прямых всеобщих выборов, отставку главы администрации Гонконга Кэрри Лам, отказ от планов выдачи в КНР жителей анклава, осужденных или объявленных в розыск пекинскими властями. В следующие выходные планируются новые акции протеста — о планах присоединиться к ним заявляют многие профессиональные организации, включая, например, даже ассоциацию аудиторов.

Власти Гонконга пытаются организовывать контрмитинги: в минувшую субботу в центре анклава свою манифестацию провели сторонники пекинской власти. «Свобода — не вседозволенность! — заявила там одна из его организаторов, депутат местного парламента Мария Там. — Свобода не дает права наносить ущерб общественной собственности и полицейским участкам, нарушать работу транспорта и аэропорта». В митинге в защиту пекинского порядка, по данным полиции, приняли участие 108 тысяч человек, хотя организаторы называют цифру в четыре раза большую.

Впрочем, и так ясно, что в Гонконге не всем нравятся нынешние манифестации и перспектива обострения конфликта с центральными властями КНР, с которыми тесно связана часть деловых кругов анклава.

Пекин тем временем по-прежнему выжидает. В понедельник одно из партийных китайских изданий утверждало, что воскресные марши в Гонконге прошли мирно только потому, что к границе автономного района придвинуты крупные силы Народной вооруженной полиции — внутренних войск КНР.

Одновременно самая главная пекинская газета «Женьминь жибао» вновь обвинила США и другие силы Запада в том, что именно они стоят за событиями в Гонконге.

Во вторник, в частности, появились сообщения о том, что один из сотрудников британского консульства в анклаве мог быть задержан китайскими спецслужбами.

Требования протестующих в особом районе пока никто выполнять не собирается — Пекин демонстрирует полную поддержку крайне непопулярной главе гонконгской администрации Кэрри Лам. Во вторник она заявила о готовности к диалогу с протестующими, но о крупных уступках речь не идет.

В любом случае затянувшаяся пауза, беспрецедентная массовость манифестаций и неспособность решить эту проблему, мягко говоря, не укрепляют авторитет первого лица в Китае — председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению японской печати, он мог столкнуться с критикой в свой адрес на засекреченном совещании высшей партийной элиты, которое традиционно состоялось в августе на курорте Бэйдайхэ на берегу Бохайского залива. Ситуацию еще больше осложняет то, что 1 октября Пекин будет отмечать важнейшую дату — 70-летие провозглашения КНР. Празднования на фоне миллионных протестов в непокорном Гонконге явно не добавят плюсов председателю Си.

Василий Головнин, «Новая газета»


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