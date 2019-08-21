закрыть
21 августа 2019, среда, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко в Ивье: Не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах

13
  • 21.08.2019, 18:55
  • 3,134
Лукашенко в Ивье: Не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах

В Ивье диктатор пообещал приехать на помидорный фест.

Во время своей рабочей поездки по Ивьевщине Лукашенко встретился с местными жителями, рассказал им, что знает про местный помидорный фестиваль, — и даже пообещал специально приехать на него, сообщает tut.by со ссылкой на «Беларусь 1».

В Ивье правитель посетил местный центр культуры, где ему показали небольшой фрагмент спектакля «Никто не поверит» по мотивам сказки Яна Экхольма. Молодым театралам Александр Лукашенко посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от его имени вручили шоколад «Президент». После Лукашенко посетил выставку мастеров народного творчества и пообщался с жителями города.

Диктатор отметил, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье. Был приятно удивлен тому, как развивается населенный пункт, а также упомянул и помидорный фестиваль, который недавно прошел в городе.

— …Оказывается, вы пережили нашествие уборочной кампании, у вас были «Дожинки», и после этого у вас остались такой центр и городок. Вы молодцы, я наблюдаю (больше по телевизору), вы уже начинаете испанцам подражать: гробите помидоры. Посмотрел: жалко стало, я ж деревенский человек, жалко помидоров. А вы здесь бросаете в друг друга, топчете их — но, наверное, урожай хороший. Пообещал, что приеду, но не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах этих, но приехать посмотреть — может быть


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова