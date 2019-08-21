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Василий Гуща: Сегодняшняя власть в Беларуси — сатанинская

  • 21.08.2019, 20:35
Василий Гуща: Сегодняшняя власть в Беларуси — сатанинская
Василий Гуща

Нужно говорить с людьми, обсуждать проблемы, вместе искать пути выхода из тупика.

Василий Гуща — крановщик, который работает вахтовым методом под Минском. Родился в городе Лиозно Витебской области. Участник гражданской кампании «Европейская Беларусь» и кандидат в депутаты по 107 избирательному округу.

Активист рассказал БНК о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются его коллеги:

- Я работаю машинистом машинного крана. Стаж - более 20 лет. В организацию, в которой работаю сейчас, устраиваюсь третий раз подряд. Работа предполагает вахтовый метод, неделя через неделю. В день необходимо отработать не менее 12 часов, в месяц - не менее 250.

Проблемы на работе есть и их много, в основном связанные с соблюдением техники безопасности. Есть и финансовые — с этим по всей стране очень тяжело. Могу сказать несколько слов о своей малой родине — Лиозненском районе. Средняя зарплата — 200 рублей, людей просто «кидают» на деньги. Многие оттуда просто уезжают в поисках лучшей доли. Если взять 10 знакомых, то трое из них — уже за границей. «По пятьсот», естественно, никто не получает, может быть только местные чиновники имеют подобную зарплату.

Экономические проблемы тесно связаны с политикой. Люди растеряны, никто не знает, что будет со страной дальше. Многие опасаются, что в Москве примут решение об аншлюсе, захотят взять Беларусь «тихой сапой». При этом нам ничего не говорят о том, что происходит в кулуарах власти, о чем договариваются Путин и Лукашенко. Наша страна находится в заложниках у людей, которые мечтают о восстановлении империи.

- Кто виноват в тех проблемах, которые вы перечислили?

- Мы все. Я могу судить только по себе. Где–то что–то не сказал, где-то что-то не сделал. У тех людей, которые считают себя патриотами, которым небезразлично будущее Беларуси должно сердце гореть. моё положение должно было быть таким, чтобы сердце горело. Не молчать, а говорить - с соседями, знакомыми, на улице, на работе. Надо начинать с себя.

Народ – ключ ко всему, от каждого из нас зависит абсолютно все в этой стране. Я приму участие в избирательной кампании, чтобы поговорить с максимальным количеством людей, чтобы донести до каждого, что он не просто винтик в системе, а личность. Нам нужно вернуть наши права. Право выбирать власть — ключевое на сегодняшний день.

- Почему?

- Потому что этого хотят все белорусы. Потому что сегодняшняя власть — сатанинская, других слов после того, что она натворила, например в Куропатах, я подобрать не могу. Так быть не должно. Руководить страной должен человек, который не пойдет против Бога, против своего народа. Должны соблюдаться законы, и они должны быть одинаковыми для всех - и для президента, и для чиновников, и для обычных людей.


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