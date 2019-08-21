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Директор белорусского лицея в Гайновке баллотируется в польский Сенат

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  • 21.08.2019, 21:23
Директор белорусского лицея в Гайновке баллотируется в польский Сенат
Игорь Лукашук

Выборы в польский парламент состоятся 13 октября.

Член Сеймика Подляшского воеводства и директор белорусского лицея в Гайновке Игорь Лукашук стартует в польский Сенат, передает «Радыё Рацыя».

Лукашук решил стартовать при поддержке комитета Гражданской коалиции. Согласно предвыборным соглашениям, он будет единым кандидатом от целой оппозиции и будет соперничать с членом партии «Закон и справедливость» Яцеком Богуцким на юге Подляшья. Дела белорусского меньшинства, развитие инфраструктуры и туристического потенциала южной и восточной части воеводства - это главные задачи, которые ставит перед собой Игорь Лукашук.

- Я, как репрезентант белорусской среды, но также и польской среды, многокультурного, многонационального, многорелигиозного региона. Наверное, об этом говорить очень много буду, потому что мало есть таких мест в Польше, где сталкиваются разные нации. И сознание, что такие места есть, в обществе невелико.


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