Директор белорусского лицея в Гайновке баллотируется в польский Сенат 1 21.08.2019, 21:23

Игорь Лукашук

Выборы в польский парламент состоятся 13 октября.

Член Сеймика Подляшского воеводства и директор белорусского лицея в Гайновке Игорь Лукашук стартует в польский Сенат, передает «Радыё Рацыя».

Лукашук решил стартовать при поддержке комитета Гражданской коалиции. Согласно предвыборным соглашениям, он будет единым кандидатом от целой оппозиции и будет соперничать с членом партии «Закон и справедливость» Яцеком Богуцким на юге Подляшья. Дела белорусского меньшинства, развитие инфраструктуры и туристического потенциала южной и восточной части воеводства - это главные задачи, которые ставит перед собой Игорь Лукашук.

- Я, как репрезентант белорусской среды, но также и польской среды, многокультурного, многонационального, многорелигиозного региона. Наверное, об этом говорить очень много буду, потому что мало есть таких мест в Польше, где сталкиваются разные нации. И сознание, что такие места есть, в обществе невелико.