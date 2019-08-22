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Видеофакт: ВСУ уничтожили базу боевиков со всей военной техникой

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  • 22.08.2019, 13:05
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Видеофакт: ВСУ уничтожили базу боевиков со всей военной техникой
Иллюстрационное фото

Появилось полное видео спецоперации на Донбассе.

ВСУ провели фантастическую операцию в зоне боевых действий на Донбассе, ликвидировав два десятка боевиков.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, сообщает apostrophe.ua.

"Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась. Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины", - написал он.

В результате удара погибли 20 боевиков, еще 11 сепаратистов получили ранения. Также были уничтожены ЗРК "Стрела-10", командно-штабная машина, два БМП, шесть грузовиков "УРАЛ", четыре грузовика "КАМАЗ", грузовой кран и армейский джип.


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