Как композитор Рахманинов помог победить кремлевского пропагандиста 22.08.2019, 16:46

Сергей Рахманинов

Неожиданная развязка пропагандистcкого шоу.

«Рахманинов был неудачником?» — этим вопросом Ариэль Коэн из «Атлантического совета» опроверг все аргументы кремлевского пропагандиста. Этот упрек прозвучал во время ток-шоу на российском государственном телеканале, темой которого стала американская национальная идентичность и в котором Коэн принял участие, пишет Washington Examiner, (перевод - inosmi.ru).

Как и следовало ожидать, в студии у Америки не оказалось сторонников. Режим Владимира Путина неустанно выставляет Америку высокомерной, приходящей в упадок и основанной на вымышленных ценностях страной. Это помогает Путину отвлечь россиян от относительного благополучия Америки (российский ВВП на душу населения лишь слегка превышает этот показатель в Мексике) и заставляет россиян поддерживать его, поскольку они видят в нем сильного лидера, дарованного им провидением.

В ходе упомянутого выше ток-шоу в защиту политики Путина активно выступал политолог и полемист Яков Кедми. Поскольку «эксцентричные выходки» Америки занимают центральное место в российской пропаганде, Кедми заявил, что Америка — это капиталистическая антиутопия. Перефразировав исламскую Шахаду (свидетельство о вере в Аллаха и миссию пророка Мухаммеда — прим. ред.), Кедми заявил, что в Америке «нет Бога, но есть деньги, и банк — пророк ее». В данном случае цель очевидна: при помощи нескольких случайных отсылок к истории необходимо было доказать, что Америка — это бастион только для коррумпированного бизнеса и отчаявшихся идиотов, пытающихся быстро сколотить состояние. Такой негативный образ противопоставляется образу России как нравственной, религиозной и патриотичной нации.

«Кто поехал в Соединенные Штаты в 19 веке?— спросил он. — Все неудачники из тех стран, в которых они жили. Тот, кто не мог устроиться [в своих странах]». Среди иммигрантов, по его словам, неудачниками были все, кроме тех, кто бежал от нацистов. Но, пока Кедми продолжал разглагольствовать по поводу неудачников, Коэн решил парировать удар.

«Разве [Сергей] Рахманинов (русский композитор Сергей Рахманинов — прим. ред.) поехал туда из-за нацистов?» — спросил американец.

Застигнутый врасплох, Кедми заставил своего оппонента повторить вопрос. Насмешливо кивнув, Коэн повторил. Кедми ответил: «Рахманинов поехал не в Америку, Рахманинов уехал из России, которую разгромили». Когда Коэн снова попытался настоять на том, что великий композитор действительно поехал в Америку (он принял такое решение после того, как большевики разрушили его жизнь после Октябрьской революции 1917 года), взволнованный Кедми решил парировать: «И Игорь Сикорский (русский и американский авиаконструктор — прим. ред.) поехал в Америку».

Да, Яков Сикорский действительно уехал из России после той же революции. Сикорский стал пионером американской авиации, поддержавшим те инновации, которые впоследствии заложили основы для путешествий по всему миру и безопасности. И этот аргумент действительно очень важен.

Примеры Рахманинова и Сикорского, а также многих других так называемых «неудачников», иммигрировавших в Америку в 19 и 20 веках, объясняют нам, почему сегодня Америка является великой страной. Они служат доказательством американской мечты, которая внушает вдохновение, мотивирует, вознаграждает за усердный труд и объединяет граждан под эгидой единой идентичности.

Попытки Кедми опровергнуть эту американскую историю при помощи неких мифов вполне понятны. Путин культивирует подобные ложные интерпретации, которые служат опорой его режиму. Тем не менее, реплика Коэна суммирует то, почему подавляющее большинство американцев живут гораздо лучше подавляющего большинства россиян. Несмотря на все недостатки нашей системы, она строилась вовсе не на неудачниках.