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Завтра Домрачевой вручат малый «Хрустальный глобус» за сезон 2014/15

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  • 22.08.2019, 20:01
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Завтра Домрачевой вручат малый «Хрустальный глобус» за сезон 2014/15
Дарья Домрачева

Белоруска получит награду из-за пойманной на допинге россиянки Екатерины Глазыриной. 

Завтра, 23 августа, в «Раубичах» пройдет официальная церемония, на которой Дарье Домрачевой вручат малый "Хрустальный глобус" в гонке преследования сезона-2014/15, сообщает сайт Белорусской федерации биатлона. Церемония состоится после квалификации суперспринтов на чемпионате мира по летнему биатлону.

Напомним, о том, что Домрачева получит награду, стало известно еще в марте.

После того, как россиянка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил, все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы, в том числе и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15, где Глазырина выиграла серебро.

После аннулирования результата россиянки серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Дарья Домрачева поднялась в том протоколе с 13-го на 12-е место.

И в результате пересчета очков сезона-2014/15 белоруска возглавила зачет гонок преследования. По числу очков Домрачева сравнялась с финкой Кайсой Макарайнен, однако заняла первую строку, поскольку одержала в том сезоне на одну победу больше.


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