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ЕСПЧ вынесет решение по делу Магнитского против России

  • 22.08.2019, 22:54
ЕСПЧ вынесет решение по делу Магнитского против России

Решение будет вынесено 27 августа.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 27 августа вынесет решение по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и его родственников против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Страсбургского суда, передает svoboda.org.

Согласно материалам дела, первую жалобу в ЕСПЧ подал сам Магнитский. Затем две жалобы подали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская. В жалобах указывается на условия содержания под стражей, ненадлежащее оказание медицинской помощи и несправедливость обвинения в уклонении Магнитского от уплаты налогов.

Сергей Магнитский расследовал схемы хищения денег из российского бюджета. Его арестовали в 2008 году по обвинению в неуплате налогов и коррупции. Юрист умер в московском следственном изоляторе в 2009 году. Руководство СИЗО сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Адвокаты утверждают, что Магнитскому своевременно не предоставили медицинскую помощь.

В 2012 году США приняли "акт Магнитского" – закон, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законы появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.


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