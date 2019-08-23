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Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

  • 23.08.2019, 15:29
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Фото: Depositphotos / glazeimage

Cпециалисты изучали реакцию респондентов на различные звуки.

Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science, пишет ria.ru.

Ученые изучали реакцию респондентов на различные звуки, которые издают кошки и собаки. В эксперименте приняли 450 женщин и 111 мужчин. 47 процентов опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки — у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек.

"Результаты наших исследований не поддержали мнение, что владельцы кошек больше других страдают от депрессии, тревоги или переживаний, связанных с близкими отношениями", — подвели итог ученые.


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