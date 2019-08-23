В Крыму в День флага Украины на улицах появилась желто-голубая символика 2 23.08.2019, 20:27

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В Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

В День флага Украины в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика, пишет unian.net.

Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

Фото: Facebook

Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.