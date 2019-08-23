закрыть
23 августа 2019, пятница, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Крыму в День флага Украины на улицах появилась желто-голубая символика

2
  • 23.08.2019, 20:27
  • 1,805
В Крыму в День флага Украины на улицах появилась желто-голубая символика

В Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

В День флага Украины в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика, пишет unian.net.

Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.

Фото: Facebook

Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.

Фото: Facebook

популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич