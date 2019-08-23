В Крыму в День флага Украины на улицах появилась желто-голубая символика

В Крыму в День флага Украины на улицах появилась желто-голубая символика2
- 23.08.2019, 20:27
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В Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
В День флага Украины в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика, пишет unian.net.
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
Некоторые жители полуострова нырнули с украинским флагом в Черное море.