Склонен к побегу 24.08.2019, 16:30

Когда россияне прокатят жуликов из «Единой России» на выборах, справедливость будет восстановлена хотя бы частично.

Конвоировали в Мосгорсуд меня вчера красиво. Пятеро полицейских во главе с майором, наручники на обе руки, а в автозаке — кинолог с собакой. Матёрая такая овчарка с умными глазами, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Илья Яшин, который провел в заключении более 30 суток за акции протеста.

Трясёмся по дороге на заседание.

«Зачем собака-то? — спрашиваю. — Наркотики что ли искать будем? Или оружие?»

«Не, — объясняет кинолог. — Это же конвойный пёс. Натаскали ловить беглецов».

Смотрю на старшего офицера с недоумением. Ему, похоже, и самому неловко.

«Ну а я-то чего? — разводит руками. — Это начальство считает, что вы склонны к побегу и требует усиления мер. А я бы сейчас вообще лучше дома на диване сидел».

***

Я вот что хочу сказать.

Дорогое полицейское начальство! Вы там совсем умом тронулись? Какой ещё побег? Много чести бегать от вас.

А в автозаке душно, между прочим, и пёс мучается. Прекращайте над животными издеваться.

***

Ну и про суд пару слов (вдруг вам интересно). Тут ничего нового, очередной день сурка.

Судья Хомякова буднично отклонила все наши ходатайства, отказала в апелляции и оставила в силе решение об аресте. Зевать уже хочется от такого.

Поэтому судебную трибуну я использовал, чтобы ещё раз — в присутствии прессы — призвать москвичей к «Умному голосованию». В судах мы с вами справедливости не найдём. Но когда прокатим жуликов из «Единой России» на выборах, справедливость будет восстановлена хотя бы частично.