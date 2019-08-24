Склонен к побегу
- 24.08.2019, 16:30
Когда россияне прокатят жуликов из «Единой России» на выборах, справедливость будет восстановлена хотя бы частично.
Конвоировали в Мосгорсуд меня вчера красиво. Пятеро полицейских во главе с майором, наручники на обе руки, а в автозаке — кинолог с собакой. Матёрая такая овчарка с умными глазами, пишет в «Фейсбуке» российский оппозиционный политик Илья Яшин, который провел в заключении более 30 суток за акции протеста.
Трясёмся по дороге на заседание.
«Зачем собака-то? — спрашиваю. — Наркотики что ли искать будем? Или оружие?»
«Не, — объясняет кинолог. — Это же конвойный пёс. Натаскали ловить беглецов».
Смотрю на старшего офицера с недоумением. Ему, похоже, и самому неловко.
«Ну а я-то чего? — разводит руками. — Это начальство считает, что вы склонны к побегу и требует усиления мер. А я бы сейчас вообще лучше дома на диване сидел».
***
Я вот что хочу сказать.
Дорогое полицейское начальство! Вы там совсем умом тронулись? Какой ещё побег? Много чести бегать от вас.
А в автозаке душно, между прочим, и пёс мучается. Прекращайте над животными издеваться.
***
Ну и про суд пару слов (вдруг вам интересно). Тут ничего нового, очередной день сурка.
Судья Хомякова буднично отклонила все наши ходатайства, отказала в апелляции и оставила в силе решение об аресте. Зевать уже хочется от такого.
Поэтому судебную трибуну я использовал, чтобы ещё раз — в присутствии прессы — призвать москвичей к «Умному голосованию». В судах мы с вами справедливости не найдём. Но когда прокатим жуликов из «Единой России» на выборах, справедливость будет восстановлена хотя бы частично.